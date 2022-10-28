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戀情不藏了！屏東海生館「那些企鵝的愛情故事」甜蜜登場

經濟日報／ 記者楊文琪／即時報導
限定三場的「企鵝愛情故事講座」，將特別邀請企鵝飼育員現身講述每對企鵝CP的甜蜜行為，圖為巴布亞企鵝情侶大熊、光光。屏東海生館提供
限定三場的「企鵝愛情故事講座」，將特別邀請企鵝飼育員現身講述每對企鵝CP的甜蜜行為，圖為巴布亞企鵝情侶大熊、光光。屏東海生館提供

屏東國立海洋生物博物館育有全台種類及數量最多的寒帶企鵝，每到下半年的繁殖季，企鵝區就會遍佈滿滿的粉紅泡泡與戀愛香氣，讓來訪的民眾跟飼育員們都好生羨慕。為帶領民眾深入了解企鵝繁殖季，屏東海生館將於2022年10月29日至2023年1月2日驚喜推出「那些企鵝的愛情故事」季節限定活動，將於現場展出館內六對企鵝情侶的交往歷程，並由飼育員分享在企鵝缸內被情侶檔閃瞎的那些小事，更可掃描QRCODE一聽企鵝繁殖季時的叫聲，深入體驗企鵝之間滿滿的愛意。

除了感受甜蜜的愛情故事，屏東海生館更邀請民眾一起加入「單身企鵝應援團」，為館內的單身企鵝加油打氣，凡參與應援投票的民眾，就有機會抽中超人氣近距離觀察企鵝的「我與企鵝的0.1毫米」企鵝飼育照護體驗活動、夜宿海生館等體驗好禮。今年冬天一起相約屏東海生館，感受這場炙熱的愛火吧。

屏東海生館今年首度推出「那些企鵝的愛情故事」，將展出六對企鵝情侶的甜蜜故事，分別為「老大&幸福蛋」、「魯夫&布魯克」、「小蜜桃&小萌」、「大熊&光光」、「瓜吉&娃娃」以及「大碗&咩仔」，其中有情竇初開的青梅竹馬CP、年齡差了17歲的老少配、交往10年的模範夫妻，以及在館內被稱為「美女與野獸」的奇妙組合等，現場將分享牠們結為連理背後的努力與過程、甜蜜與心動，等你親自來屏東海生館體驗樸實動人的愛情！

海生館擁有豐富的海洋生物，其中世界水域館中的極地水域區更育有全台最多種類的寒帶企鵝，如巴布亞企鵝、阿德利企鵝、馬可羅尼企鵝跟頰帶企鵝，每當繁殖季到來，企鵝會叼著代表永恆的「求愛鑽石」鵝卵石大步邁向心儀的另一半，或是向上伸長頭頸部大聲唱情歌、做出碰觸振翅、低頭哈氣等求偶示好動作，十分逗趣與可愛。企鵝也會透過聲音傳達不同的訊息，且每一種企鵝的聲音都是獨特且有辨識度的，民眾將可於現場親身體驗獨特求愛嗓音，讓企鵝唱情歌給你聽！此外，本次更特別邀請手寫字創作者「阿旭寫字公司」，依這六對企鵝情侶的故事寫下專屬文句，民眾可在展館內發現各式甜蜜小語，期望傳達愛沒有框架的信念。

屏東海生館也不忘為館內的單身企鵝謀福利，推出「單身企鵝應援團」投票應援活動！由飼育員選出四隻強力候補企鵝選手：大白、里長、快樂腳跟小乖，牠們分別愛衝浪、愛跳舞，更有母胎單身23年的孤單企鵝，邀請全台民眾一起為牠們脫單神助攻！上網搜尋「單身企鵝應援團」，即可為心儀的企鵝投票，留下祝福話語為牠們加油打氣，凡參與投票就有機會抽近距離觀察企鵝「我與企鵝的0.1毫米」企鵝飼育照護體驗活動、夜宿海生館、告白企鵝布偶等多項體驗好禮，有機會與這些可愛企鵝們來一場面對面的互動。

屏東海生館「那些企鵝的愛情故事」活動將於2022年10月29日至2023年1月2日期間限定登場，活動期間指定週末將舉辦現場遊客免費參加的科教活動「企鵝的愛如巢水」，以趣味互動的方式了解企鵝的求愛及築巢行為；同時會有限定三場的「企鵝愛情故事講座」，將特別邀請企鵝飼育員現身講述每對企鵝CP的甜蜜行為，帶領大家進入企鵝的粉紅世界。此外，今年屏東海生館已順利迎來企鵝寶寶，皆於缸內由企鵝爸媽親自照顧，民眾若來到館內，不妨仔細觀察企鵝爸媽腹部下方，有機會看到企鵝寶寶的可愛身影！誰說冬天就是冷風瑟瑟？來屏東海生館體驗不一樣的冬季浪漫，與企鵝的愛火共舞吧。

屏東海生館即日起至2023年1月2日驚喜推出「那些企鵝的愛情故事」季節限定活動。屏東海生館提供
屏東海生館即日起至2023年1月2日驚喜推出「那些企鵝的愛情故事」季節限定活動。屏東海生館提供

企鵝 屏東 單身

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