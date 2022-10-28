電商雙十一開打！動漫最強檔優惠活動 推出11元秒殺品

一年一度最強檔電商優惠活動「雙十一」即將到來，動漫代理商木棉花商城舉辦【木棉花樂園雙11教室】活動，迎接折扣季的到來祭出超殺優惠，要喜歡動漫的粉絲們享受搶購樂趣！有動漫周邊11元秒殺品、下殺5折起「雙11富翁組合」、驚喜折扣三折起與服飾優惠等，而活動期間也推出超低滿額門檻，只要消費399元即可獲得！不僅有消費優惠，連運費也要讓你省！只要消費滿888元即享免運，讓你用最少的錢獲得最大的快樂！於10月29日更加碼線下活動，有《SPY×FAMILY間諜家家酒》與《PUIPUI天竺鼠車車》造景區在天母萬聖節活動登場，歡迎粉絲到場狂歡。

雙十一最重要的就是殺到底的折扣！這次特別推出了11元秒殺品，以連1折都不到的價格就可以搶購《PUIPUI天竺鼠車車》、《刀劍神域》與《入間同學入魔了！》周邊品，111元就可購買到《刀劍神域》多功能腰包與《請問您今天要來點兔子嗎？》橫向布掛畫等，還有線上專屬優惠，驚喜折扣3折起、服飾任選兩件1111元及動漫襪任選兩雙111元，湊齊整套宅裝扮。

此次更推出了「雙11富翁組合」五折起，有《刀劍神域》組合全彩抱枕、紀念款後背包、２款夾式鑰匙圈、4入銀箔書籤，原價$2290元特價$1200元；《Re:從零開始的異世界生活》組合則有流星錘舒壓槌、珪藻土杯墊、造型旋轉鑰匙圈、嘟嘟馬克杯等，原價$1320元特價$999元，《出租女友》壓克力造型立牌、電競級滑鼠墊、壓克力場景展示組與五層資料夾等，原價$1360元特價$1000元，價格十分優惠。

喜歡「安妮亞」跟「路哥」的朋友注意了！此次雙十一活動還特別推出《SPY×FAMILY間諜家家酒》與《歡迎來到實力至上主義的教室》新品首賣。印有安妮亞超可愛臉龐的「嘟嘟馬克杯」、「造型抱枕」、「安妮亞T-shirt」，「安妮亞」粉必入手。還有印有佛傑一家的「全彩束口後背包」與實用與造型兼具的「緞帶頸掛繩」，一整套擁有可愛加倍！而以「追求真正的實力與平等」為題的學園劇，《歡迎來到實力至上主義的教室》，推出的新品有五位香氣十足的女角大集合「電競級滑鼠墊」、還有主角綾小路「角色壓克力立牌」與「五層資料夾」等。

別錯過滿額贈，讓自己的戰利品增加！消費滿399元即可獲得《刀劍神域》最新劇場版早場優惠券乙張，滿699元則有《鬼滅之刃》日輪刀鑰匙圈、滿2099元《關於我轉生變成史萊姆這檔事》嘟嘟馬克杯，滿5000元《Re:從零開始的異世界生活》紀念款後背包，最後也別忘了搶加碼豪氣折價券，為自己的錢包加薪！分別於11月9日、11月10日、11月12日、11月13日，有面額100元折抵券，11月11日更有面額200元的折抵券，詳細使用方式以及超殺優惠請關注「木棉花樂園」。

最後加碼推薦萬聖節辦佛傑一家的朋友快來。於10月29日本周六，在每年最熱鬧萬聖節活動「天母搞什麼鬼」設立了《SPY×FAMILY間諜家家酒》與《PUIPUI天竺鼠車車》造景區，兩大熱門十月新番強強聯手，全台超萌唯一指定拍照場景！就要讓盛裝打扮的粉絲拍得過癮，現場更設置了２米高天竺鼠車車主角「馬鈴薯」氣偶，《SPY×FAMILY間諜家家酒》拍貼機還有百元商品包。僅有一天！歡迎大小朋友把握機會共襄盛舉。

「天母搞什麼鬼」萬聖節活動資訊

l 活動時間：10/29 (六) 13:00-20:00