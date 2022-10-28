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7-ELEVEN最新「六日好康價」三角飯糰、熱狗、雞胸肉都在列

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN最新「六日好康價」10月29日至10月30日於門市購買三角飯糰貼品品項任選2件送茶葉蛋1顆。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN最新「六日好康價」10月29日至10月30日於門市購買三角飯糰貼品品項任選2件送茶葉蛋1顆。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN最新「六日好康價」來囉！10月29日至10月30日於7-ELEVEN門市購買三角飯糰貼品品項任選2件送茶葉蛋1顆，還可加8元升級所長茶葉蛋；熱狗、大亨堡全品項任選第2件5折；21Plus雞胸肉（咖哩／桃木燻雞／椒麻）任選第2件79折；蛋黃奶香麵包第2件10元；卡士達半月燒第2件6折；韓國MilkBaobab身體乳500ml（白麝香／寶寶香）特價每瓶390元（原價590元）；現蒸地瓜全品項第2件5折（限部份門市販售）。

10月29日至10月30日、11月5日至11月6日憑icash pay購買指定CITY系列、飲料、零食、糖果、冰品、冷凍品等每滿200元折25元或滿711元折100元，單筆折抵上限300元。

迎接萬聖節，10月29日至10月31日於7-ELEVEN精品咖啡門市購買CITY PRIMA精品美式咖啡（冰／熱）可享買1送1；10月28日至10月31日於7-ELEVEN門市購買指定CITY飲品同品項同價位享第2杯10元優惠，包括熱脆酷摩卡咖啡（中杯）、冰脆酷摩卡咖啡（大杯）、熱皇家伯爵紅茶拿鐵（中杯）、冰皇家伯爵紅茶拿鐵（大杯）、冰黑糖珍珠撞奶、熱經典純奶茶、冰經典純奶茶等。

此外，「OPEN POINT行動隨時取」10月28日至10月31日限時4天推出CITY系列飲品組合特價666元，最高現省414元。包括CITY CAFE指定風味飲系列（熱）任選17杯優惠價666元（最多省269元），CITY PEARL黑糖珍珠撞奶（冰／熱） 16杯優惠價666元（最多省294元）；CITY PRIMA精品拿鐵（冰／熱）12杯優惠價666元（最多省414元）。行動隨時取同品項、同規格及同價位可冰熱互換，兌領期限、限量及會員限購組數請見OPEN POINT App說明，精品咖啡及現萃茶為限定門市兌領。

迎接萬聖節，10月28日至10月31日於7-ELEVEN門市購買指定CITY飲品同品項同價位享第2杯10元優惠。圖／7-ELEVEN提供
迎接萬聖節，10月28日至10月31日於7-ELEVEN門市購買指定CITY飲品同品項同價位享第2杯10元優惠。圖／7-ELEVEN提供
迎接萬聖節，10月29日至10月31日於7-ELEVEN精品咖啡門市購買CITY PRIMA精品美式咖啡（冰／熱）可享買1送1。圖／7-ELEVEN提供
迎接萬聖節，10月29日至10月31日於7-ELEVEN精品咖啡門市購買CITY PRIMA精品美式咖啡（冰／熱）可享買1送1。圖／7-ELEVEN提供
迎接萬聖節，10月28日至10月31日於7-ELEVEN門市購買指定CITY飲品同品項同價位享第2杯10元優惠。圖／7-ELEVEN提供
迎接萬聖節，10月28日至10月31日於7-ELEVEN門市購買指定CITY飲品同品項同價位享第2杯10元優惠。圖／7-ELEVEN提供
迎接萬聖節，10月29日至10月31日於7-ELEVEN精品咖啡門市購買CITY PRIMA精品美式咖啡（冰／熱）可享買1送1。圖／7-ELEVEN提供
迎接萬聖節，10月29日至10月31日於7-ELEVEN精品咖啡門市購買CITY PRIMA精品美式咖啡（冰／熱）可享買1送1。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN最新「六日好康價」10月29日至10月30日於門市購買現蒸地瓜全品項第2件5折（限部份門市販售）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN最新「六日好康價」10月29日至10月30日於門市購買現蒸地瓜全品項第2件5折（限部份門市販售）。圖／7-ELEVEN提供

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