百年酒店新玩法！新加坡萊佛士酒店10大亮點不藏私公開

1887年開幕、至今已有135年歷史的新加坡萊佛士酒店（Raffles Hotel Singapore），疫情前整裝完成、重新開幕，營運不到半年就遇疫情來擾，直至今，雙邊國門開放，業者來台推介並首度公開10大亮點，奢華度假也可以放鬆盡興玩。

亮點1：百年酒店耗時兩年半改裝再現新風采

135年歷史的酒店，因建築富有殖民時期特色，1987年獲新加坡政府評為國家級古蹟，2017至2019年間再度耗時兩年半進行修繕翻新，在多位國際級知名設計師的聯手下，為經典酒店增添嶄新樣貌。

亮點2：七顆米其林星級名廚坐鎮

新加坡萊佛士酒店中，擁有七顆米其林星級認證的世界頂級女主廚安妮 蘇菲•碧克（Anne-Sophie Pic）所主理的亞洲首間La Dame de Pic餐廳，完美融合食物的香氣層次，匯集法國及東南亞美饌風味；而備受推崇的法國名廚艾倫•杜卡斯（Alain Ducasse）則將全球首創的地中海燒烤美食概念移師萊佛士酒店中的Bar & Billiard Room。

當代中餐領域的名廚梁子庚，則以「藝」餐廳登上新加坡美食舞臺，運用時令食材，結合現代手法帶出精緻滿分的中餐美饌；不只設限於現代料理，Tiffin Room再現20世紀初期風味，駐店印度主廚為顧客奉上北印度的傳統美食與獨特風情，更提供互動式的用餐體驗，廚師將親臨餐桌現場下廚，用新鮮現磨香料調味，帶來雙重享受。

亮點3：「新加坡司令」雞尾酒不容錯過的萊佛士經典

旅客最愛的萊佛士酒店Grand Lobby英式經典的萊佛士下午茶，除了多款招牌三明治、自製司康餅、蛋糕及時令美食，也提供一系列精美茶飲和香檳，於充滿歐式氛圍的Grand Lobby中享用下午茶套餐、度過愜意午後。

而絕不能錯過的，還有長樂酒吧（Long Bar）的「新加坡司令」雞尾酒，這裡是此道著名雞尾酒的原產地，除了一品雞尾酒的獨特風味，也能豪邁地將花生殼扔到地上，親自朝聖專屬新加坡萊佛士酒店的有趣傳統！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

亮點4：卓別林也認證的9種房型

新加坡萊佛士酒店擁有9種套房房型、共115間套房，保留4米高天花板、挑高雙層玻璃窗、陽臺長廊和拋光柚木地板等殖民時期建築元素；套房浴室則以維多利亞時代的英式典雅特色進行裝潢設計，娘惹風格的磁磚更彰顯出新加坡多元的文化內涵。

酒店客房均為奢華套房，名人公寓套房則是最多名人入住，包含喜劇泰斗卓別林、知名影星伊利莎白•泰勒等，也吸引不少影迷慕名而來。

亮點5：全天候專屬管家服務禮遇周到

1887年，新加坡萊佛士酒店推出「私人管家服務」，建立豪華款待的服務標準，直至今日，萊佛士酒店仍延續著這一傳統，提供全面的服務禮遇。

亮點6：「自助式路邊攤美食之旅」體驗獅城國民飲食

「小販文化」（hawker culture）是新加坡的代表性飲食印象，也在2020年被列入聯合國教科文組織的人類非物質文化遺產代表名單。萊佛士酒店為讓賓客親身體驗小販飲食文化，並向攤販市集中的市井美食職人致敬，特別推出「自助式路邊攤美食之旅」，帶領旅客探索位於萊佛士酒店周邊的豐富街邊美食。

亮點7：研究員貼身導覽的「國家博物館私人之旅」

新加坡萊佛士酒店與當地歷史最悠久的國立博物館合作，由博物館研究員依據旅客挑選的主題親自導覽，透過館內的國家珍藏品以及充滿創意的說故事方式重塑博物館參觀體驗，帶旅客深入認識新加坡。除了私人導覽外，參與的旅客也享有無限制的入場次數，以及可於下趟旅程使用的免費門票，也特別準備了獨家限量版書籍「史丹佛萊佛士爵士和萊佛士夫人的書信和書籍：Tang Holdings 系列」作為揮別南國都會的紀念品。

亮點8：沉浸式互動冒險「失踪的土生華人寶藏奇案」

沉浸式遊戲體驗正夯，新加坡萊佛士酒店推出結合偵探故事情節的「失踪的土生華人寶藏奇案」虛擬互動遊戲，由獲獎頻頻的劇作家Jean Tay編劇與廣受好評的導演Hossan Leong執導，劇情的背景設定在萊佛士酒店，由旅客扮演偵探，負責調查在酒店中失蹤的土生華人寶藏。旅客可在酒店或大廳中冒險、破解線索，參與身歷其境的冒險，自行決定故事走向！

亮點9：「Tan Ah Huat 自行車之旅」一覽巷弄魅力

邀請旅客騎乘自行車，跟著新加坡著名角色人物–Tan Ah Huat的腳步，閱覽在當地行政區裡隨處可見的古蹟及歷史建築，結合專人導覽穿梭至1920年代，一窺新加坡當地人的生活故事。騎著自行車，穿越史蹟座落的小徑，可以看見巴東、新加坡河和史丹佛萊佛士爵士在1819年發現新加坡時的登陸地點等重要歷史景點，一覽現代城市風景與21世紀初期復古風情的獅城魅力樣貌。

亮點10：購物天堂+療癒SPA

新加坡萊佛士酒店購物廊（Raffles Arcade），與酒店富麗堂皇的殖民建築風格相互映襯，並收羅全球新興和知名品牌，打造出獨一無二的零售體驗；而萊佛士水療中心配有蒸汽浴室、桑拿浴室、冷泉、溫水游泳池，以及獨立的淋浴間和更衣室，可一掃壓力。

相關資訊可查新加坡萊佛士酒店官網：https://www.rafflessingapore.com/。