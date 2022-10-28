快訊

《捍衛戰士》經典歌曲原唱是他！美國搖滾傳奇逝世享壽87歲

NBA／灰狼三劍客強勢出擊 詹皇紀錄夜吞開季5連敗

20年了！台灣同志遊行下午登場 羅一鈞將現身挺 路線、卡司一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

過年太想出國玩 日本機票搶翻天 樂桃大阪來回要價近4萬

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
本報記者查詢，若在過年期間訂票前往大阪，樂桃航空機票來回含稅要價3萬9980元。圖／取自樂桃官網
本報記者查詢，若在過年期間訂票前往大阪，樂桃航空機票來回含稅要價3萬9980元。圖／取自樂桃官網

樂桃航空日前開賣11月17日起的台北-東京羽田及台北-大阪航線，台北羽田航線單程票價3370元起、台北大阪航線則是3060元起，首波僅開賣至12月25日，但期間包括日本賞楓季，因此已吸引不少旅客搶訂。

樂桃於昨日悄悄開放預訂12月26日至明年3月25日的航班，期間包括傳統熱門的過年檔期，據本報記者查詢，若在過年期間訂票前往大阪，來回含稅要價3萬9980元，一張機票高達1萬9440元，反映出國人想趁過年前往日本玩一波的現象；旅遊業者普遍認為，海外旅遊市場到明年寒假將會明顯復甦。

樂桃航空表示，11月17日起復飛的台北-東京羽田航線，深受台灣人關注，更是受到喜歡在下班後輕鬆造訪日本的台灣人所喜愛；台北-大阪航線則是因為航班時刻在上午出發，更能夠充分運用時間在日本輕鬆旅遊。以往深受歡迎的短暫放鬆出國旅行也能再次實現。

航線 大阪 日本

延伸閱讀

日職／日本一3救援敗史上最慘 高津臣吾轟守護神「該出局的沒抓到」

每晚3千5日圓住福岡！「The Millennials福岡」Hotel in Hotel共享設施 CP值超高

網紅「漢娜在翻譯」也愛富士五湖！ 住宿首選日本第一座豪華露營場虹夕諾雅富士

高端戰士飛日本！自費PCR「無症狀2度染疫」 四天行程全毀了

相關新聞

完成超高難度業界創舉 星宇航空3機編隊空中合影

星宇航空首架A350-900即將於今日下午抵台，機隊A321neo、A330neo及A350完整機隊宣告正式到齊。為展現...

海生館迎接疫後國旅熱潮 夢幻夜宿結合田園巡田水

疫情前年旅遊人次破百萬的屏東海洋生物博物館，為迎接後疫情時代的國旅，與墾丁國家公園生態旅遊社區合作，夜宿海生館冬季遊程結...

2022「歡迎光林」光影綠廊 今日在林口OUTLET開幕點燈

新北市2022「歡迎光林」將於今日下午5點30分，在林口三井OUTLET中央廣場舉辦開幕點燈儀式，現場邀請人氣偶像鬼鬼吳...

台灣也能賞銀杏 高鐵假期造訪中部秘境

台灣高鐵推出高鐵假期中部遊程，將走訪杉林溪、武岫等秘境，還有獨家夜間觀星活動，是國旅的絕佳選擇。

還在吃速食？十大聚餐外帶新選擇　回家馬上開吃超過癮

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，調查出十大外帶聚餐的美食餐廳新選擇！除了常見的速食之外，還有哪些網友常討論、適合外帶聚餐的餐廳呢？

星宇航空首架A350下午將抵台 張國煒親自開回來

星宇航空首架A350-900廣體客機將於法國當地時間28日正式交機，機身編號為B-58501，並於同日晚間7時由董事長張...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。