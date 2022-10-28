過年太想出國玩 日本機票搶翻天 樂桃大阪來回要價近4萬

樂桃航空日前開賣11月17日起的台北-東京羽田及台北-大阪航線，台北羽田航線單程票價3370元起、台北大阪航線則是3060元起，首波僅開賣至12月25日，但期間包括日本賞楓季，因此已吸引不少旅客搶訂。

樂桃於昨日悄悄開放預訂12月26日至明年3月25日的航班，期間包括傳統熱門的過年檔期，據本報記者查詢，若在過年期間訂票前往大阪，來回含稅要價3萬9980元，一張機票高達1萬9440元，反映出國人想趁過年前往日本玩一波的現象；旅遊業者普遍認為，海外旅遊市場到明年寒假將會明顯復甦。

樂桃航空表示，11月17日起復飛的台北-東京羽田航線，深受台灣人關注，更是受到喜歡在下班後輕鬆造訪日本的台灣人所喜愛；台北-大阪航線則是因為航班時刻在上午出發，更能夠充分運用時間在日本輕鬆旅遊。以往深受歡迎的短暫放鬆出國旅行也能再次實現。