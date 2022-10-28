響應臺灣同志遊行 Google搜尋框、IG限動關鍵字找彩蛋

第20屆臺灣同志遊行將在10月29日登場，眾多國際企業除了宣布將號召員工及家屬熱情參與，也運用各大社群、科技服務平台以實際行動表達支持。遊行當天，包括Google搜尋、地圖、Chrome瀏覽器等產品都將透過功能更新與彩蛋，讓使用者們獲得支持多元族群、倡議平等理念的選擇。使用者只要透過Google搜尋同志遊行相關的中、英文關鍵字，如「臺灣同志遊行」、「Taiwan Pride」、「Taiwan LGBT Pride」、「Pride Parade Taipei」，就可看到置頂的活動相關資訊，甚至是「即時串流」選項，呈現活動主辦單位臺灣彩虹公民行動協會的YouTube直播遊行連結畫面，讓無法親自到場的人也能透過線上方式參與遊行，更讓全球網友看見台灣對多元性別友善的支持。搜尋「同志遊行」還會出現跳動的彩虹愛心，點擊後的繽紛動畫更讓人驚喜。

Meta則與台灣同志諮詢熱線協會在10月台灣彩虹驕傲月展開系列慶祝活動，包含Facebook及Instagram上為Reels與限時動態中的音樂貼紙推出的「#ShareWithPride」16首彩虹歌單，即日起只要於Instagram貼文或限時動態中使用 #驕傲月、#Pride、#Pride2022，或者 #臺灣同志遊行、#台灣同志遊行、#我的無限性 特定主題標籤，即可再現廣受歡迎的彩虹漸層主題標籤，若用於Instagram限時動態，大頭貼的外框也會同步變成彩虹色系。抓緊元宇宙風潮，另推出「Pride@ NFTea」3D珍奶君公益NFT，以台灣珍珠奶茶為主題，結合科技、藝術與公益元素，將於10月29日凌晨12點正式開賣，想搶先體驗的民眾還可以試試Instagram AR珍奶君濾鏡，用趣味方式展現多元族群樣貌。

Uber則是宣布當天不僅將出動品牌花車參與藍色遊行大隊，活動現場也設有活動攤位（B18-19），現場與Uber品牌地標拍照打卡、參加彈珠台互動遊戲，就有機會獲得限量獨家設計的托特包、杯套、口罩、紙膠帶、扇子等彩虹小物，以及Uber App乘車優惠和Uber Eats優惠序號。而Uber App中的汽車標誌將在遊行當天也將化身為「彩虹車車」，凡叫車或下車地點位在台北市市政府廣場，輸入優惠序號「愛無限愛同行22」，即可享2趟8折乘車優惠，單趟最高折抵100元；Uber App新用戶於10月29日至12月31日期間，輸入優惠序號「愛無限愛同行」，可享2趟120元乘車折抵優惠。而Uber Eats也號召商家合作夥伴，於10月26日起祭出特製彩虹餐點、活動餐點買1送1、彩虹驕傲商品專區優惠。