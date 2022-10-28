響應臺灣同志遊行 Google搜尋框、IG限動關鍵字找彩蛋
第20屆臺灣同志遊行將在10月29日登場，眾多國際企業除了宣布將號召員工及家屬熱情參與，也運用各大社群、科技服務平台以實際行動表達支持。遊行當天，包括Google搜尋、地圖、Chrome瀏覽器等產品都將透過功能更新與彩蛋，讓使用者們獲得支持多元族群、倡議平等理念的選擇。使用者只要透過Google搜尋同志遊行相關的中、英文關鍵字，如「臺灣同志遊行」、「Taiwan Pride」、「Taiwan LGBT Pride」、「Pride Parade Taipei」，就可看到置頂的活動相關資訊，甚至是「即時串流」選項，呈現活動主辦單位臺灣彩虹公民行動協會的YouTube直播遊行連結畫面，讓無法親自到場的人也能透過線上方式參與遊行，更讓全球網友看見台灣對多元性別友善的支持。搜尋「同志遊行」還會出現跳動的彩虹愛心，點擊後的繽紛動畫更讓人驚喜。
Meta則與台灣同志諮詢熱線協會在10月台灣彩虹驕傲月展開系列慶祝活動，包含Facebook及Instagram上為Reels與限時動態中的音樂貼紙推出的「#ShareWithPride」16首彩虹歌單，即日起只要於Instagram貼文或限時動態中使用 #驕傲月、#Pride、#Pride2022，或者 #臺灣同志遊行、#台灣同志遊行、#我的無限性 特定主題標籤，即可再現廣受歡迎的彩虹漸層主題標籤，若用於Instagram限時動態，大頭貼的外框也會同步變成彩虹色系。抓緊元宇宙風潮，另推出「Pride@ NFTea」3D珍奶君公益NFT，以台灣珍珠奶茶為主題，結合科技、藝術與公益元素，將於10月29日凌晨12點正式開賣，想搶先體驗的民眾還可以試試Instagram AR珍奶君濾鏡，用趣味方式展現多元族群樣貌。
Uber則是宣布當天不僅將出動品牌花車參與藍色遊行大隊，活動現場也設有活動攤位（B18-19），現場與Uber品牌地標拍照打卡、參加彈珠台互動遊戲，就有機會獲得限量獨家設計的托特包、杯套、口罩、紙膠帶、扇子等彩虹小物，以及Uber App乘車優惠和Uber Eats優惠序號。而Uber App中的汽車標誌將在遊行當天也將化身為「彩虹車車」，凡叫車或下車地點位在台北市市政府廣場，輸入優惠序號「愛無限愛同行22」，即可享2趟8折乘車優惠，單趟最高折抵100元；Uber App新用戶於10月29日至12月31日期間，輸入優惠序號「愛無限愛同行」，可享2趟120元乘車折抵優惠。而Uber Eats也號召商家合作夥伴，於10月26日起祭出特製彩虹餐點、活動餐點買1送1、彩虹驕傲商品專區優惠。
如果還沒找好要一起去遊行的夥伴，支持 #RightToLove 多元性別族群的社交App Tinder，也為會員們提供「多元性別族群權利」這個興趣標籤選項，讓擁有相同熱情與理念的會員們能在平台上遇見與自己價值觀和興趣相投的夥伴，號召一同去遊行。
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