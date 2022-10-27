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凍齡女神蘇慧倫用保養療癒 現身海洋拉娜限定造浪站

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
蘇慧倫分享自己的保養秘訣。記者吳致碩/攝影
蘇慧倫分享自己的保養秘訣。記者吳致碩/攝影

已經51歲，臉上卻看不出任何歲月痕跡的蘇慧倫，被封為「凍齡女神」，而她能夠凍齡的秘密，就來自於身心靈滿足的保養，最愛用海洋拉娜的經典乳霜，享受肌膚上的保養，也能轉化為療癒的美麗儀式，她出席海洋拉娜期間限定造浪站開幕活動，就分享自己保養與心靈的蛻變。

海洋拉娜以經典乳霜為靈感，即日起至10月30日在SOGO忠孝館打造期間限定造浪站，以乳霜底座設計無邊際水池，搭配四位世界知名攝影師作品，以鏡頭捕捉海洋的多重樣貌。

擁有多重身份的蘇慧倫，平常保養喜歡使用經典乳霜，因為能為肌膚帶來穩定修復，還有療癒的香味，「想要簡單保養時，只要擦上乳霜就很足夠」，她表示雖然剛結束演唱會，但每天生活都很忙碌，必須早起帶小孩上課，也要兼顧工作，因此日常保養時間，就是她的獨處時間，因此使用適合自己，還能帶來療癒感的保養品很重要。

海洋拉娜為慶祝SOGO忠孝館期間限定造浪站開幕，10月30日前推出「期間限定蘇慧倫摯愛推薦組」，購買經典乳霜／舒芙乳霜60ml，搭配濃萃雙重修復精華3ml與修護精華油5ml，特價13,300元。而在活動期間，在造浪站現場掃描QR code可兌換乳霜3.5ml，購買乳霜系列商品30ml即可折抵200元。

蘇慧倫分享自己的保養秘訣。記者吳致碩/攝影
蘇慧倫分享自己的保養秘訣。記者吳致碩/攝影
蘇慧倫出席海洋拉娜期間限定造浪站記者會。記者吳致碩/攝影
蘇慧倫出席海洋拉娜期間限定造浪站記者會。記者吳致碩/攝影

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