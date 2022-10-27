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重現海汙實景喚起保育行動 IKEA搭建海廢體驗屋

聯合報／ 記者吳姿賢／台北即時報導
IKEA宜家家居號召員工舉行淨灘活動，將收集到的海洋廢棄物打造成「海廢體驗屋」。圖／IKEA提供
IKEA宜家家居號召員工舉行淨灘活動，將收集到的海洋廢棄物打造成「海廢體驗屋」。圖／IKEA提供

為呼籲海洋環境永續議題，IKEA宜家家居號召員工舉行淨灘活動，將收集到的海洋廢棄物打造成「海廢體驗屋」，即日起至11月27日，於IKEA新莊店、內湖店、新店店、小巨蛋等四家分店開展，重現海岸線汙染實景，也開啟消費者對零廢世界的想像。

IKEA今年以海洋保育為主題，在台中店、高雄店、桃園店巡迴舉辦「海底世界 Under Havet」展覽，將海洋生物面臨的困境搬進 IKEA，透過互動設計，激發消費者對於海洋汙染議題的關切。

IKEA的109位員工日前到基隆潮境公園淨灘，收集海洋廢棄物搭建為「海！可以更好」海廢體驗屋，希望透過展覽傳達海洋生物將面臨巨大浩劫，海洋保育刻不容緩，需要從生活中減廢開始，還給海洋生物一個乾淨的家。

IKEA說，進入海廢體驗屋展區就像走入時光隧道，從人們腦中的美麗海洋進到遭受破壞的景象，喚起消費者了解海洋垃圾汙染的嚴重性，進而在生活中減廢。在展覽期間，與海廢體驗屋合照上傳至個人臉書，並完成宣誓，依指示輸入環保行動，就有機會獲得價值1萬元的北海岸秘境一日遊。

活動期間還有免費「耍廢美術課」，利用淨灘海廢物為素材，發揮創造力和想像力，製作成生活中的實用小物，賦予海廢新生命。

IKEA 淨灘 廢棄物

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