2022秋冬經典男人味 軍風表必看

數位時代來臨，智慧表當道，傳統表款要獲得年輕人青睞，以合理價位、創新工藝與高顏值，吸引年輕人目光，成為第一只入門腕表上用盡心思，讓新一代消費者欣賞並且選購配戴經典表款，藉此擴展品牌知名度並深耕年輕客群。

1914年為美軍生產懷表，並在二戰期間以製造軍用表聞名的漢米爾頓，透過推出一系列海、陸、空專業腕表，並配合季節服飾穿搭，吸引年輕人目光。例如今年秋冬的卡其系列，以品牌經典的海軍表空軍表為設計範本，打造出三款復古表面且符合現代規格的多功能時尚腕錶，為秋冬整體造型增添時髦氣息。

新一季的Khaki Pilot Pione航空系列「飛行先鋒W10復刻腕錶」，復刻二戰航空元素，卓越靈魂優雅返場，讓優雅型男走路如同滑翔飛行，動靜都是帥氣。

二戰代表性的NATO表帶，當時為了軍事行動敏捷與耐操的需求而生，漢米爾頓原汁原味沿用帶有潔淨感的配色，無論是休閒裝扮或搭配白襯衫西裝褲，都營造出穩重質感或斯文書卷氣息。