謝金燕為VERSACE獻出第一次 大方炫腹尬ELLA馬甲辣妹

VERSACE為慶祝台北101購物中心專門店重新開幕，特別舉辦「Fall In Taipei With VERSACE」開幕活動，許多品牌死忠粉絲的藝人都熱情現身。儼然代言人的重量級巨星比莉姐以一身黑色勁裝出席愛牌開幕活動，她表示今天最想把巨型真珠耳環帶回家。平常就很常來逛街的比莉，在MV裡面就有穿著VERSACE的浴袍亮相，她認為VERSACE的服裝穿上就絕對成為全場焦點，還熟門熟路地推薦VERSACE的絲巾，不但可以綁在頭上裝飾，穿比基尼還可以綁在下半身搭配，實用度最高。

「姐姐」謝金燕為VERSACE首次在台灣出席時尚活動，她穿oversize的粉色套裝露出纖細的腰部和完美腹肌，「VERSACE很能展現自己的氣勢！」她表示這次會出席活動除了因為喜愛品牌，也因為疫情的關係已經很久沒有跟大家見面。姐姐更大方分享維持身材秘方：主要是透過飲食控制，包括少碰油炸、吃七分飽，就算不太運動也能維持苗條，而腳踩18公分高的短靴的她今晚足足高達187公分，笑說自己是巨人，「我其實只看得到你們（記者）的頭皮！」

許久不見的ELLA陳嘉樺今天穿著超級緊身的亮皮legging，並首次穿馬甲上衣，搭配頸鍊流露野性，意外發覺到自己當辣妹的潛力，「希望回去老公立刻撲倒我！」她表示自己平常一天只吃兩餐，控制油鹽和碳水化合物的攝取並維持運運動，不過偶爾還是會放縱一下，「開心也是健康的一部份！」

關穎與王思佳一起出席開幕派對，王思佳穿了自己購入的超高厚底尖頭高跟鞋。她表示之前已經看中桃紅款，這次也買了粉紅色的墨鏡。關穎嬌嗔自己站在辣妹王思佳身邊顯得很吃虧，不過雖然她的包很緊，但是緊身的腰封營造出完美的曲線，搭配緊身legging顯得腿又長又瘦。同樣穿上今年秋冬超緊legging的曾莞婷直言：「褲子其實滿逼人的！」也是一身黑色的她今天難得露出事業線，金鐘新人朱軒洋則很自豪挑了VERSACE最帥的一套男裝，而羊毛材質輕柔舒適又保暖讓他非常驚艷。