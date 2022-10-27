連賣1個月！台灣之星與台灣大哥大合併前最後一次「雙11限定優惠」五箭齊發

一年一度的「雙11購物節」即將來臨，台灣之星自2016年起即領先同業掀起「電信雙11」風潮，連年成為台灣消費者最期待的電信盛事。為回饋消費者支持，同時也觀察到許多消費者擔心未來合併後資費優惠縮水，台灣之星今天（10月27日）宣布推出與台灣大哥大合併前最後一次「雙11限定優惠方案」，11月1日至11月30日連賣一個月，不限網路門市，到台灣之星全台門市都能申辦，優惠五箭齊發，包括門號搭手機、單辦門號、預付卡限時下殺、影音娛樂免費聽看、單購指定手機最高再折3,390元等。未來台灣之星與台灣大哥大合併後，同享5G最大頻寬、網路涵蓋變3倍，台灣大哥大還將全數承接合約優惠內容，權益不受任何影響。

瞄準想換iPhone 14及三星摺疊機的消費者，台灣之星於本次雙11檔期推出限定購機優惠，雙11優惠期間於網路門市及全台實體門市新申裝、攜碼申辦搭配5G月租1,199元資費方案，綁約30個月，iPhone 14 128GB只要5,990元就能輕鬆入手；搭配月租1,199元資費方案、綁約30個月，Samsung Galaxy Z Flip4 8GB/128GB專案價5,990元。

此外，雙11優惠期間搭配5G月租799元～1,199元資費方案，上網量全面加碼最高至少50%、最高爆送180GB的免費上網量，若免費傳輸量使用完畢後仍可享50Mbps高速上網吃到飽，且同樣可享語音網內互打免費、網外最高贈送160分鐘優惠。還有多款中高階5G機款包含Samsung Galaxy A53 5G、OPPO Reno8 Z 5G等搭配指定資費最低0元起。

即日起至11月30日至台灣之星全台實體通路、網路門市申辦5G／4G指定資費方案即可享雙11限定優惠。包括4G單辦門號：新申裝／攜碼申辦搭配4G月租399元起資費方案，綁約12或24個月，可享4G不限速上網吃到飽，享網內互打免費、網外贈送30分鐘，再送限量家樂福禮券1,000元（限綁約24個月）。

在5G單辦門號部分，新申裝／攜碼申辦搭配5G月租599元資費方案、綁約24個月，每月可享100GB免費5G上網流量、網內互打免費、網外贈送60分鐘，若贈送的語音分鐘數使用完畢，網外／市話費率每分鐘只要2元，雙11活動期間申辦再送2,000元家樂福禮券；新申裝／攜碼申辦搭配5G月租799元資費方案、綁約24個月，每月爆送150GB超大上網量，且網內互打免費、網外贈送90分鐘，加碼再送市話45分鐘，若贈送的語音分鐘數使用完畢，網外／市話費率每分鐘2元，雙11活動期間申辦再送2,500元家樂福禮券；新申裝／攜碼申辦搭配5G月租999元資費方案、綁約24個月，除可享5G不限速上網吃到飽，且網內互打免費、網外贈送最高120分鐘、市話最高贈送60分鐘，若贈送的語音分鐘數使用完畢，網外／市話費率每分鐘2元，優惠期間申辦再送限量家樂福禮券3,000元。此外，針對有輕量上網需求的U15中小學生及O60樂齡族群，只要月租99元，綁約期間上網量直接翻倍送、由原先的3GB增加至6GB，且語音享網內互打免費、網外贈送10分鐘。