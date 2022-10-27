楊祐寧、賈靜雯賞Tiffany百億珠寶 霸氣回應女兒穿搭

Tiffany 2022 Blue Book植物綺境系列秋季高級珠寶展於10月27日起至11月3日止在台北藝術大學科技藝術館展開，共有近300件、總值近100億台幣的作品登台，是歷來總價最高的一次，光是品牌超人氣的「石上鳥」胸針就來了50件，也是歷年之最。此是系列在美國拉斯維加斯全球首度曝光後的全球巡迴第二站，品牌也針對台灣頂級藏家帶來首次的裸石訂製服務。戲劇女神賈靜雯與戲劇男神楊祐寧為此難得一起出席，鑑賞睽違台灣近10年的Blue Book系列高級珠寶。

賈靜雯身穿一襲粉紫色低胸禮服，襯托全新蘭花主題的藍寶石鑽石項鍊，藍寶石重達38克拉，上手蒲公英粉鑽鑽戒價值更高達1.5億元，流暢線條優雅襯托身材曲線，笑說今天也為女兒作穿搭示範。對於近期女兒穿著引起網友熱議，她也正面回應表示是女兒參加學校舞會活動，「大家都年輕過！」而日前金鐘獎上因為分享酸梅而因諧音「沒」而錯失金鐘的楊祐寧，被問到是否會因此不敢配戴梅花珠寶？他幽默地說就是沒帶今天這朵Tiffany的虞美人花胸針，就「沒」了；身為紅毯資優生的他強烈推薦Tiffany代表作石上鳥胸針，「寶石的份量足夠，又很可愛！」

此次展覽共分三大展間，包括以全新Blue Book植物綺境BOTANICA秋季篇章為主的展間、聚焦傳奇藝術大師Jean Schlumberger的匠心經典的展間，以及驗證Tiffany「鑽石之王」美譽的璀璨鑽石展間。BOTANICA秋季篇章之下分別聚焦在品牌歷史上擁有不同象徵意義的花卉植物。如同春夏篇章中的蒲公英，秋季篇章以紫藤花向創辦人之子Louis Comfort Tiffany致敬 — 他開創了以繽紛彩色寶石為創作基礎的Tiffany設計，而薈萃鑽石、藍玉髓與丹泉石的紫藤花套組，則是以他的著名的彩繪玻璃桌燈為靈感。木蘭與蘭花系列以抽象簡約的線條勾勒品牌經典花卉，及件的設計挑戰工藝極致。

傳奇珠寶設計師Jean Schlumberger的設計洋溢自然主義色彩，善於為作品注入奇幻氣息並以彩色寶石作畫的他，此次展出作品以Phoenix鳳凰造型胸針最具代表性：每一根羽毛擺動的角度都流暢且相異，分別鑲嵌和諧相應的彩色寶石，是具有10年以上資歷資深工匠耗時3年以上才能完成的難得之作。另一件Trellis造型項鍊套組，則是以色彩為Tiffany品牌代表色的綠松石為素材，完美結合大師設計與品牌象徵。石上鳥胸針此次除了數量之多非常難得，還有少見的白鑽款，以及罕見的105克拉紫羅蘭色丹泉石款，是鑑賞重點。