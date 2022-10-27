5間酒店適用 外帶42折、內用58折起！寒舍集團雙11優惠

搶攻雙11購物節商機，寒舍集團旗下5間酒店包含台北喜來登、台北寒舍艾美、寒舍艾麗、礁溪寒沐與寒居酒店，11月1日起攜手推出「內用」與「外帶」的美食優惠，人氣外帶餐點約42折起、每份1,111元，11月1日至11月10日於「寒舍生活App」及「線上美食購物」可以預訂下單與付款，11月11日至11月13日開放於餐廳取餐。

此外，11月1日至11月13日於餐廳內享用指定餐點，同步祭出最低58折起的優惠。

台北喜來登

外帶人氣組合餐通通只要1,111元，推薦米其林二星請客樓「麻油雞飯+蘋果木燻牛肋排」、「白鯧米粉湯+豆干肉絲捲餅」，以及原價2,660元的「砂鍋醃篤鮮與功夫小菜組」三款經典美食；粵菜餐廳辰園則推「廣式燒味拼+蘿蔔糕+楊枝甘露」、「手工三港點+養身煲湯」，還有日式餐廳桃山「鰻魚飯套餐」、SUKHOTHAI「雙人經典泰菜」、比薩屋「比薩燉飯雙人餐」，以及安東廳「爐烤紐西蘭小牛脊排餐」，折扣後約42折起。一樓The Deli現場消費滿1,111元，也立馬再省11折(不含伴手禮、輕食餐盒等)。

餐廳內用優惠的部分，請客樓、辰園與SUKHOTHAI用餐達門檻，即可以1,111元分別加購價值2,280元的砂鍋一品雞或白鯧米粉湯、片皮乳豬以及金沙咖哩龍蝦。比薩屋推出1,111元享用邱拉爾雙味臘腸比薩平日套餐。

桃山餐廳活動期間點用澳洲水姑娘龍蝦涮涮鍋雙人定食、現折1,111元；安東廳雙11當日四人同行點用套餐，消費可再抵1,111元。Buffet之王十二廚推出寒舍生活APP會員獨享優惠，四人以上用餐馬上抵1,111元，等於立享85折優惠。大廳酒吧用餐加價111元可升級享甜點、咖啡或茶。

相關資訊可洽：02-2321-1818，或上網查詢：www.sheratongrandtaipei.com。

台北寒舍艾美

台北寒舍艾美酒店內用優惠包含「探索廚房四人假日午晚餐券」原價8,316元，寒舍生活APP會員獨享特惠價7,205元，現省1,111元，約87折。酒店一樓酒吧北緯二十五推出兩款單人獨享餐，每套原價1,914元，限定優惠1,111元，主餐可選擇「黃金蟹海鮮燉鍋」或是「爐烤肋眼牛排8盎司」，附餐皆搭配主廚精選甜品與單杯葡萄酒。

另外，外帶美食也有好康優惠，巧克光廊外賣店從蛋糕、麵包到冷凍商品如牛肉麵、陳年菜脯雞盅、養氣山藥燉全雞與黑潮海鮮蟹湯等，應有盡有，活動期間單筆消費滿1,111元，享有89折優惠。寒舍食譜則祭出四款經典粵式美饌，包含「燒味雙拼搭配星洲海鮮炒米粉」、「蒜蓉粉絲蒸鮮魷搭配燒腩斑球煲」、「雞粥花膠」與「蒜香牛仔粒」，原價自1,200元至1,660元，現在每道都1,111元。

寒舍食譜外帶商品須於取貨日前一日預訂。電話：02-6622-8018，網址：www.lemeridien-taipei.com。【未成年請勿飲酒，酒後勿開車】

礁溪寒沐酒店

美食與溫泉，一次擁有。礁溪寒沐酒店內用優惠推出「MU TABLE平日自助午餐搭配寒沐會館體驗」，原價1,718元，活動期間1,111元，下殺約65折，特別推薦鱸魚片、澎湖鮮蚵、竹筴魚與海鰻等，以清蒸或乾煎的簡單料理方式，即可品味大海最原始的鮮甜美味。外帶商品「麻油松阪炙紅蟳」也享特惠價1,111元。

電話：03-905-8000，網址：jiaoxi@muhotels.com。

寒居酒店

位於寒居酒店二樓的「BeGood」餐廳推出兩款1,111元的外帶餐點，包含雙麵滿足的「南洋叻沙湯麵與寒舍牛肉麵」，以及「炭烤伊比利帶骨豬排」。內用則祭出「炭烤澳洲Roam草飼和牛帶骨肋眼25盎司」89折優惠，加價11元即可享用人氣甜點美食「楊枝甘露帕菲」，優惠價3,951元。以及1,111元即可擁有的「迷你起司漢堡、金鳳來精釀啤酒、楊枝甘露帕菲」獨享餐點。

電話：02-6600-8000，網址：www.humbleboutique.com.tw。

寒舍艾麗酒店

寒舍艾麗酒店於11月1日至11月30日推出住宿及美食活動，凡於官網預訂入住，即可加價1,111元於The Terrace酒吧享雙人無限調酒暢飲兩小時，原價2,199元，下殺約51折。La Farfalla義式餐廳，凡點用輕活義饗沙拉吧，即可加價1,111元享「美國精選無骨牛小排8盎司」、2,222元享「丁骨牛排35盎司」、3,333元享「牛肋骨排30盎司及炙烤波士頓龍蝦」。

11月1日至11月30日於「寒舍生活App」及「線上美食購物」可購買吃喝饗樂券，包含「星空巴士」100分鐘暢飲單人券，優惠價1,111元；以及La Farfalla義式餐廳肉食主義下午餐四人券，優惠價3,333元，使用期限可至12月30日。電話：02-6631- 8000，網址：humblehousehotels.com。 寒舍艾麗酒店La Farfalla義式餐廳加價1111元，即可享「美國精選無骨牛小排8盎司」。圖／寒舍集團提供 寒居酒店迷你起司漢堡獨享餐，原價1342元，特惠價1111元。圖／寒舍集團提供 礁溪寒沐酒店11月1日起，內用優惠推出「MU TABLE平日自助午餐搭配寒沐會館體驗」。圖／寒舍集團提供 台北喜來登請客樓招牌菜色組，原價2320元、特惠價1111元，約48折。圖／寒舍集團提供

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