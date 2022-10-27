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8種口味大比薩199起！必勝客「QQ球、濃湯」只要1元

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
和風章魚燒大比薩，活動優惠價379元。圖／必勝客提供
和風章魚燒大比薩，活動優惠價379元。圖／必勝客提供

必勝客」即日起限時推出「超值必勝嗑」活動，8種人氣口味大比薩，每個199元起，讓消費者在月底也能省荷包。另外針對於南陽商圈新開幕的「Hot燒站」，11月1日起也限時推出巧克力QQ球、奶油玉米濃湯只要1元的加購優惠。

即日起至11月7日期間，平日（週一到週五）到全台必勝客外帶比薩，可享12吋大比薩199元起、9吋小比薩149元起的限時優惠。包括有熱帶鳳梨鮮蝦、煙燻黃金總匯、白醬燻雞培根、臘腸起司三重奏、夏威夷、彩蔬鮮菇、和風章魚燒、韓式泡菜燒肉等8種口味可供選擇。

甫於台北南洋商圈新開幕的全新店型「Hot燒站」，主打手工餅皮個人比薩、義大利麵等餐點，同樣也推出限時優惠方案。11月1日至11月14日期間，凡到店點購任一XL套餐或Hot燒套餐，加價1元，就可獲得「巧克力QQ球」1份（原價45元），每日限量100份。11月14日至11月28日期間，購買任一XL套餐或Hot燒套餐，加價1元，則可獲得「奶油玉米濃湯」1份（原價40元），每日限量100份。

必勝客「超值必勝嗑」共有8款優惠比薩，其中「熱帶鳳梨鮮蝦大比薩」特價199元。圖／必勝客提供
必勝客「超值必勝嗑」共有8款優惠比薩，其中「熱帶鳳梨鮮蝦大比薩」特價199元。圖／必勝客提供
「Hot燒站」限時推出1元加購優惠，包括「巧克力QQ球」、「奶油玉米濃湯」都只要1元。圖／必勝客提供
「Hot燒站」限時推出1元加購優惠，包括「巧克力QQ球」、「奶油玉米濃湯」都只要1元。圖／必勝客提供

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