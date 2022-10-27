8種口味大比薩199起！必勝客「QQ球、濃湯」只要1元

「必勝客」即日起限時推出「超值必勝嗑」活動，8種人氣口味大比薩，每個199元起，讓消費者在月底也能省荷包。另外針對於南陽商圈新開幕的「Hot燒站」，11月1日起也限時推出巧克力QQ球、奶油玉米濃湯只要1元的加購優惠。

即日起至11月7日期間，平日（週一到週五）到全台必勝客外帶比薩，可享12吋大比薩199元起、9吋小比薩149元起的限時優惠。包括有熱帶鳳梨鮮蝦、煙燻黃金總匯、白醬燻雞培根、臘腸起司三重奏、夏威夷、彩蔬鮮菇、和風章魚燒、韓式泡菜燒肉等8種口味可供選擇。