adidas + KANYE WEST成絕響！盤點歷代人氣款Yeezy聯名鞋，哪一雙是你的最愛？
歌手兼時裝品牌Yeezy創辦人的Kanye West（更名為YE）近期各種爭議言論，致使所有與他合作過的品牌、名人都紛紛發出聲明做切割。其中影響最鉅的莫過於是自2014年就開始推出聯名鞋的adidas也即刻中止生產 Yeezy品牌產品，並停止向Kanye West及其公司支付所有款項，因此adidas+KANYE WEST系列將成絕響！
早在2014年Kanye West便以YEEZY和adidas Originals推出不定期合作產品，而且在銷售上獲得佳績，因此才會有後來adidas+KANYE WEST的系列誕生！而在整個adidas與Kanye West合作的歷史裡，總共有12款鞋型，不僅有拖鞋還有宛如外星人般的外觀，每一雙推出之際都曾獲得高度關注。
【史上最暢銷鞋款誕生】
其中替adidas賺進大把鈔票，莫過於2015年上市的YEEZY BOOST 350，還是品牌歷史上最搶手和最暢銷的鞋款。因此後來於2016年還衍生出YEEZY BOOST 350 V2鞋款，並有許多不同配色，直至近日adidas選擇與Kanye West劃清界線前，都仍以此鞋型推出季節新色系列。而之所以能奠定長期合作關係的則是YEEZY for adidas Originals時期打造的YEEZY BOOST 750，這是第一款聯名產品，設計師除了Kanye West之外，還包括了NMD設計師Nic Galway、Fear of God創始人Jerry Lorenzo，可說是空前絕後。
在合作的歷程裡，2017年問世的YEEZY POWERPHASE有別於其他的鞋型，帶有前衛感的設計，反而呈現經典且復古風格，市場反應不佳，因此也沒有後續版本。但在同一年，Kanye West還另外打造了帶有所謂「老爹鞋」風格的YEEZY BOOST 700，這也是繼YEEZY BOOST 350 V2之後最熱賣的鞋款之一，直至去年冬天都還有新款。2017年除了有的YEEZY POWERPHASE、YEEZY BOOST 700之外，還有一款YEEZY 500同樣是瞄準老爹鞋的風潮而設，無奈消費者迴響一般，因此在2018年之後，就沒有再推出。
【人氣不再的分水嶺】
讓人意外的2018年這個聯名系列都沒有再推出新鞋款，因此也讓競爭對手品牌有機可趁，攻城掠地，分食原本市場，種下日後人氣不再的隱憂。因為2019年時曇花一現的YEEZY BOOST 380與YEEZY DESERT靴，無論外型跟概念都難以讓原本的目標消費者埋單，也成為adidas+KANYE WEST系列聲勢下滑的分水嶺。Kanye West也感受到這點，所以同一年推出了YEEZY SLIDE，這一雙拖鞋由於穿著舒適，被許多球員、名人私下時常穿著，因此大賣，但不過也是迴光返照而已。不想被「潮鞋」限制的Kanye West把焦點放在專業運動，因此在2020年才有了YEEZY QUANTUM籃球鞋，在NBA球星加持下，還算有穩定的支持者。
而在籃球鞋之後，Kanye West想方設法地想贏回人氣與買氣，所以締造了一雙宛如外星生物的YEEZY FOAM RUNNER，希望能與競品一爭高下。這一款外型獨特的鞋，的確又讓聯名系列帶來一波的討論話題與買氣，然而由於造型十分前衛難以搭配，因此熱潮很快又消退。2021年，則是adidas+KANYE WEST系列最後一次有新鞋款的年份，第一雙是YEEZY 450，與YEEZY FOAM RUNNER相似利用可回收材料搭配Primeknit編織鞋面，外觀也十分特別。另一款則是無鞋帶結構的YZY KNIT RNR，提供了高、低筒的選擇，但不受粉絲青睞，因此這年冬天之後，就不再銷售了。
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