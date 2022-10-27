adidas + KANYE WEST成絕響！盤點歷代人氣款Yeezy聯名鞋，哪一雙是你的最愛？

歌手兼時裝品牌Yeezy創辦人的Kanye West（更名為YE）近期各種爭議言論，致使所有與他合作過的品牌、名人都紛紛發出聲明做切割。其中影響最鉅的莫過於是自2014年就開始推出聯名鞋的adidas也即刻中止生產 Yeezy品牌產品，並停止向Kanye West及其公司支付所有款項，因此adidas+KANYE WEST系列將成絕響！

早在2014年Kanye West便以YEEZY和adidas Originals推出不定期合作產品，而且在銷售上獲得佳績，因此才會有後來adidas+KANYE WEST的系列誕生！而在整個adidas與Kanye West合作的歷史裡，總共有12款鞋型，不僅有拖鞋還有宛如外星人般的外觀，每一雙推出之際都曾獲得高度關注。

【史上最暢銷鞋款誕生】

其中替adidas賺進大把鈔票，莫過於2015年上市的YEEZY BOOST 350，還是品牌歷史上最搶手和最暢銷的鞋款。因此後來於2016年還衍生出YEEZY BOOST 350 V2鞋款，並有許多不同配色，直至近日adidas選擇與Kanye West劃清界線前，都仍以此鞋型推出季節新色系列。而之所以能奠定長期合作關係的則是YEEZY for adidas Originals時期打造的YEEZY BOOST 750，這是第一款聯名產品，設計師除了Kanye West之外，還包括了NMD設計師Nic Galway、Fear of God創始人Jerry Lorenzo，可說是空前絕後。

2015年上市的YEEZY BOOST 350鞋。圖／摘自farfetch.com

在合作的歷程裡，2017年問世的YEEZY POWERPHASE有別於其他的鞋型，帶有前衛感的設計，反而呈現經典且復古風格，市場反應不佳，因此也沒有後續版本。但在同一年，Kanye West還另外打造了帶有所謂「老爹鞋」風格的YEEZY BOOST 700，這也是繼YEEZY BOOST 350 V2之後最熱賣的鞋款之一，直至去年冬天都還有新款。2017年除了有的YEEZY POWERPHASE、YEEZY BOOST 700之外，還有一款YEEZY 500同樣是瞄準老爹鞋的風潮而設，無奈消費者迴響一般，因此在2018年之後，就沒有再推出。

【人氣不再的分水嶺】

讓人意外的2018年這個聯名系列都沒有再推出新鞋款，因此也讓競爭對手品牌有機可趁，攻城掠地，分食原本市場，種下日後人氣不再的隱憂。因為2019年時曇花一現的YEEZY BOOST 380與YEEZY DESERT靴，無論外型跟概念都難以讓原本的目標消費者埋單，也成為adidas+KANYE WEST系列聲勢下滑的分水嶺。Kanye West也感受到這點，所以同一年推出了YEEZY SLIDE，這一雙拖鞋由於穿著舒適，被許多球員、名人私下時常穿著，因此大賣，但不過也是迴光返照而已。不想被「潮鞋」限制的Kanye West把焦點放在專業運動，因此在2020年才有了YEEZY QUANTUM籃球鞋，在NBA球星加持下，還算有穩定的支持者。

2020年YEEZY FOAM RUNNER鞋。圖／adidas Originals提供

而在籃球鞋之後，Kanye West想方設法地想贏回人氣與買氣，所以締造了一雙宛如外星生物的YEEZY FOAM RUNNER，希望能與競品一爭高下。這一款外型獨特的鞋，的確又讓聯名系列帶來一波的討論話題與買氣，然而由於造型十分前衛難以搭配，因此熱潮很快又消退。2021年，則是adidas+KANYE WEST系列最後一次有新鞋款的年份，第一雙是YEEZY 450，與YEEZY FOAM RUNNER相似利用可回收材料搭配Primeknit編織鞋面，外觀也十分特別。另一款則是無鞋帶結構的YZY KNIT RNR，提供了高、低筒的選擇，但不受粉絲青睞，因此這年冬天之後，就不再銷售了。

2015年YEEZY BOOST 750鞋。圖／摘自sneakernews

2017年問世的YEEZY POWERPHASE鞋。圖／adidas Originals提供

2017年YEEZY BOOST 700鞋。圖／adidas Originals提供

2017年YEEZY 500鞋。圖／adidas Originals提供

2019年YEEZY BOOST 380鞋。圖／adidas Originals提供

2019年YEEZY DESERT靴。圖／adidas Originals提供

2019年YEEZY SLIDE拖鞋。圖／adidas Originals提供

2020年YEEZY QUANTUM籃球鞋。圖／adidas Originals提供

2021年YZY KNIT RNR鞋。圖／adidas Originals提供