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全聯超級省周年慶推超狂點換購 門市訂Gogoro最高現賺32,660元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯超級省周年慶10月28日至12月1日盛大開跑。記者黃筱晴／攝影
全聯超級省周年慶10月28日至12月1日盛大開跑。記者黃筱晴／攝影

全聯超級省周年慶自10月28日至12月1日盛大開跑，不僅推出超過300項商品憑卡買1送1、第2件5折起外，更結合「全支付」優惠，每週六日限定10天實體門市福利卡友使用全支付全額支付單筆每滿千元，送1,000福利點，搭配結合PX Pay「滿月紅利」以及銀行卡友日，最高回饋可達16.1%。

除了優惠省荷包，更響應環保省資源趨勢，周年慶期間集結5大以永續為訴求的換購活動，包括首次與Gogoro合作推出家庭購物神車VIVA XL BELT福利點超值購、以100%寶特瓶回收材質製成的deya包款大翅鯨系列、bodum不鏽鋼隨行杯、卡蘿購物車等福利點換購，以及Hello Kitty萬用春捲袋日用品加購活動，讓消費者自然而然習慣環保生活。另外還有2大加碼抽獎，包括福利卡友單筆每滿400元可抽10,000福利點；消費自備購物袋還有機會把1,000,000福利點帶回家。

其中換購活動中最讓人眼睛一亮的，就是全聯首次與Gogoro合作推出「家庭購物神車Gogoro VIVA XL Belt福利點超值購」，限量500台，只要使用1,000福利點+2,988元購車訂金，並且到Gogoro門市完成尾款支付79,992元，即可獲得4大回饋，包括Gogoro帶輪可摺疊購物袋、Gogoro收納型保冷/保溫袋，還有全聯買菜金3萬福利點（價值3,000元），搭配政府最高可補助27,300元，合計最高現賺32,660元。

同時，於PX Pay轉轉樂推出加碼抽活動，扣除100福利點，即有機會轉中10,000福利點，每玩PX Pay轉轉樂3次以上者，還可享抽「Gogoro VIVA XL Belt」資格1次，玩越多次中獎資格越多。另外，活動期間於全聯門市出示PX Pay成功升級全支付畫面，即可獲得「Gogoro口罩」1份，各店限量100份，送完為止。

除了先前推出的「Hello Kitty萬用春捲袋」銅板價加購掀起消費者換購潮之外，全聯宣布再與台灣環保包袋品牌deya推出點換購活動，海洋環保系列主打從海底廢棄的漁網、垃圾、寶特瓶作為紗線原料，這次共推出「deya大翅鯨環保回收抗菌托特包」、「deya大翅鯨環保回收抗菌側背包」、「deya大翅鯨環保回收抗菌斜跨包」、「deya大翅鯨環保回收抗菌後背包」4款，只需200福利點，加價470～819元，即可享市價4.8折起的優惠。

而響應環保杯政策，除了從9月中起即推出自帶杯折扣加碼至8元，更長期推出換購活動，只要使用500福利點+349元，或者3,500福利點即可用0元換到bodum雙層不鏽鋼隨行杯，限量12,000組；還有卡蘿輕便時尚波浪三輪購物車30L（紅），用1,000福利點+1,180元或10,000福利點就能帶回家（限量1,000台）。

全聯首次與Gogoro合作推出「家庭購物神車Gogoro VIVA XL BELT福利點超值購」。記者黃筱晴／攝影
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全聯打造蔬果裸賣安心平價專區。記者黃筱晴／攝影
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全聯將陸續試辦透明包裝盒回收再利用。圖／全聯福利中心提供
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全聯推出多款環保購物袋、包款、購物車以及不鏽鋼隨行杯點換購。圖／全聯福利中心提供
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周年慶 Hello Kitty

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