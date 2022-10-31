快訊

深夜全台11縣市「雨彈」爆發 宜蘭持續超大豪雨

再增1人 南韓梨泰院踩踏事故死亡人數升至155人

不給糖就搗蛋！鬼太郎即將率百妖來台狂歡

聯合新聞網／ 聯合數位文創
精美雙人紀念套票，極具設計感的實體票券非常值得收藏。圖／聯合數位文創提供
精美雙人紀念套票，極具設計感的實體票券非常值得收藏。圖／聯合數位文創提供

漫畫家水木茂經典作品《鬼太郎》以豐富的想像力所描繪出的「妖怪」，細膩逼真的表情、栩栩如生的姿態，搭配恐怖又奇幻的場景，今年冬天就在華山現場等待大家來獵奇！圖／聯合數位文創提供
漫畫家水木茂經典作品《鬼太郎》以豐富的想像力所描繪出的「妖怪」，細膩逼真的表情、栩栩如生的姿態，搭配恐怖又奇幻的場景，今年冬天就在華山現場等待大家來獵奇！圖／聯合數位文創提供

10月31日是西洋萬聖節，近年來台灣也掀起一陣妖怪熱潮，許多媽媽在這一天把小孩打扮成各式各樣的妖怪共襄盛舉，吸引大家的注意，也為孩子們創造許多回憶。

漫畫家水木茂經典作品《鬼太郎》以豐富的想像力所描繪出的「妖怪」，細膩逼真的表情、栩栩如生的姿態，搭配恐怖又奇幻的場景，今年冬天就在華山現場等待大家來獵奇！圖／聯合數位文創提供
漫畫家水木茂經典作品《鬼太郎》以豐富的想像力所描繪出的「妖怪」，細膩逼真的表情、栩栩如生的姿態，搭配恐怖又奇幻的場景，今年冬天就在華山現場等待大家來獵奇！圖／聯合數位文創提供

說到妖怪熱潮就不得不提起日本「妖怪博士」水木茂老師，水木茂老師畢生鑽研各式妖怪，並為衪們注入各式不同風格及特質，展現他獨樹一格的畫風，可說是日本妖怪界始祖，甚至還發行了史上唯一妖怪圖鑑作品-妖怪大圖鑑。今年適逢水木老師誔生100周年，他筆下著名的妖怪角色鬼太郎將率領100隻經典妖怪來台，「ゲゲゲの鬼太郎妖怪100物語」妖怪力全面升級，展場內除了還原妖怪場景，更利用大量燈光投影、音效等顛覆五感體驗的剌激感，走入展場就彷彿妖怪在身邊，非常值得進場感受鬼太郎及百妖的魅力。

預售票於10/26開始全通路啟售，多元票種讓消費者能依需求自由選擇。其中精美雙人紀念套票，極具設計感的實體票券非常值得收藏，另也有雙展(咒術迴戰)聯票，一次購入可觀賞兩個日系重量級展覽。

「ゲゲゲの鬼太郎妖怪100物語」於 2022 年 12 月 31日至2023年 4 月 5 日在華山文創園區（臺北市中正區八德路一段1號）展出。購票請上 udn售票網；客服專線請洽02-2649-1689 (每日09:00~18:00)，妖怪大圖鑑購買請至 https://reurl.cc/MX1V9k

日本 萬聖節

延伸閱讀

《咒術迴戰展》推出精美紀念票設計 預售票優惠熱銷中

國產和風Roguelite《百劍討妖傳綺譚》Steam頁面開起 操使妖刀闖蕩江戶討伐九尾狐

摺耳貓無節操打哈欠「秒變獨眼怪」嚇到主人 本尊其實是超高顏值美喵

《用書打怪》宋怡慧老師陪你以閱讀鍛鍊身心，跨越人生關卡

相關新聞

雙11搶先跑！辻利抹茶商品買1送1 Isaac三明治現省50

雙十一將至，來自日本的百年抹茶「辻利茶舖」將於11月1日起陸續推出3款買1送1優惠，包括「經典蛋糕卷買1送1」、「買抹茶...

辣又帥還顯腿長！ZENDAYA、杜娃黎波完美示範褲裝穿搭

褲裝也能很性感！當紅女星千黛亞（ZENDAYA）搶先穿上由FERRAGAMO新任創意總監Maximilian Davis...

再見暗沈黑！秋冬肩背小包就是要鮮豔搶眼

近幾季時尚潮人必備的肩背小包，本季新作陸續亮相。有的在包包細節設計上翻新，也有更多繽紛鮮豔的款式推出，更顯活潑年輕。近日...

5品項買1送1、個人餐現省133元！漢堡王最新優惠券出爐

2022年年末即將到來，「漢堡王」也推出「歲末必嗑霸王省」優惠券，包括脆洋蔥牛肉堡、單犇牛肉堡等5種品項買1送1，另外還...

Klook「下一站，世界」旅展開跑！全站84折起 下單抽機票

睽違兩年又迎來能自由出國的日子，隨著ITF台北國際旅展即將開展，Klook也將於11月1日起推出一連21天的「下一站，世...

Seiko復刻元祖計時碼表經典風格 改搭太陽能機芯回歸

撐起Seiko業績半邊天的Prospex系列，今年已經陸續推出叫好又叫座的1968年潛水錶現代演繹版、Save the ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。