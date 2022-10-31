不給糖就搗蛋！鬼太郎即將率百妖來台狂歡
10月31日是西洋萬聖節，近年來台灣也掀起一陣妖怪熱潮，許多媽媽在這一天把小孩打扮成各式各樣的妖怪共襄盛舉，吸引大家的注意，也為孩子們創造許多回憶。
說到妖怪熱潮就不得不提起日本「妖怪博士」水木茂老師，水木茂老師畢生鑽研各式妖怪，並為衪們注入各式不同風格及特質，展現他獨樹一格的畫風，可說是日本妖怪界始祖，甚至還發行了史上唯一妖怪圖鑑作品-妖怪大圖鑑。今年適逢水木老師誔生100周年，他筆下著名的妖怪角色鬼太郎將率領100隻經典妖怪來台，「ゲゲゲの鬼太郎妖怪100物語」妖怪力全面升級，展場內除了還原妖怪場景，更利用大量燈光投影、音效等顛覆五感體驗的剌激感，走入展場就彷彿妖怪在身邊，非常值得進場感受鬼太郎及百妖的魅力。
預售票於10/26開始全通路啟售，多元票種讓消費者能依需求自由選擇。其中精美雙人紀念套票，極具設計感的實體票券非常值得收藏，另也有雙展(咒術迴戰)聯票，一次購入可觀賞兩個日系重量級展覽。
「ゲゲゲの鬼太郎妖怪100物語」於 2022 年 12 月 31日至2023年 4 月 5 日在華山文創園區（臺北市中正區八德路一段1號）展出。購票請上 udn售票網；客服專線請洽02-2649-1689 (每日09:00~18:00)，妖怪大圖鑑購買請至 https://reurl.cc/MX1V9k。
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