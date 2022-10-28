「魔法阿媽」舞台劇好評不斷！11月5日新竹縣政府文化局演藝廳溫馨演出

由春河劇團與聯合數位文創共同主辦的舞台劇「魔法阿媽」，改編自同名經典動畫，今年4月於國父紀念館首演之後巡演台中、高雄、台南，觀眾好評不斷。11/5「魔法阿媽」將於新竹縣政府文化局盛大開演，百變女郎郎祖筠攜手如果兒童劇團團長趙自強、模仿天王郭子乾、明華園天字團明星花旦孫詩雯同台演出，大家一起戴好口罩，進劇場支持臺灣優質舞台劇，親眼見證大咖演員的舞台魅力。

本劇重頭戲「中元節放水燈」延續傳承一百六十餘年的「基隆中元祭」祭典精神，在文化部積極性補助的挹注下，結合4G科技投影技術與未來式互動藝術合作，在劇場空間打造普渡祭典放水燈的場景，也讓全場觀眾有機會一同參與。以水燈為主軸，上千名觀眾可透過簡訊文字寫下對逝去親友的思念，轉化在水燈上，讓水燈乘載著對先人的想念遙寄祝福。而透過數位訊號轉換，真人、動畫虛實交錯呈現在強迫透視舞台及大型LED背景牆上，讓觀眾能身歷其境看到動畫中奇幻場景在劇場空間中展現。