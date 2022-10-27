彷彿來到末日世界！蔡詩芸探訪巴黎世家新光三越A9新店

到了末日世界，我們還剩下什麼？女星蔡詩芸DIZZY DIZZO親自探訪巴黎世家Balenciaga，在新光三越信義新天地A9開幕的全新專賣店，以廢棄、已拆除的都市景觀為靈感，以仿舊、染色的混凝土牆面和工業風的鋁架，彷彿來到末日世界。但陳列的Balenciaga全新秋冬新品，卻成為一件件不受時間影響的精品。

蔡詩芸日前才到東京聽演唱會，透露在日本也去逛了Balenciaga店舖，但因為小孩肚子餓，因此特別回台再好好逛Balenciaga，自曝熱愛巴黎世家的衣服，不管男女裝，都很適合女生穿。這次為A9新店開幕出席，她穿上一整件印花的洋裝，笑說首度穿全身印花，但自己本身就愛嘗試各種時尚的可能性。

Balenciaga以品牌原始的「Raw Architecture」美學打造A9新店，刻意以仿舊的斷壁殘垣，保留著未完成的施工模樣，呈現出品牌獨特的風格，而過往精品刻意藏起的纜線、管道、通風系統和照明設備，在Balenciaga新店中，僅以網格狀鋼條遮蓋，整體設計仿舊、都有磨損恆基，甚至品牌Logo標示的牆面上，是腐蝕感的混凝土牆面。

幾乎純色的空間中，反而更能凸顯出陳列的男女成衣、鞋包飾品、珠寶與眼鏡等，也正是Balenciaga希望透過全新店裝，讓人思考時間的定義。