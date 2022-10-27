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彷彿來到末日世界！蔡詩芸探訪巴黎世家新光三越A9新店

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
蔡詩芸穿Balenciaga印花褶襇斜肩洋裝117,450元、CRUSH銀色鍊帶肩背包89,900元。圖／Balenciaga提供
蔡詩芸穿Balenciaga印花褶襇斜肩洋裝117,450元、CRUSH銀色鍊帶肩背包89,900元。圖／Balenciaga提供

到了末日世界，我們還剩下什麼？女星蔡詩芸DIZZY DIZZO親自探訪巴黎世家Balenciaga，在新光三越信義新天地A9開幕的全新專賣店，以廢棄、已拆除的都市景觀為靈感，以仿舊、染色的混凝土牆面和工業風的鋁架，彷彿來到末日世界。但陳列的Balenciaga全新秋冬新品，卻成為一件件不受時間影響的精品。

蔡詩芸日前才到東京聽演唱會，透露在日本也去逛了Balenciaga店舖，但因為小孩肚子餓，因此特別回台再好好逛Balenciaga，自曝熱愛巴黎世家的衣服，不管男女裝，都很適合女生穿。這次為A9新店開幕出席，她穿上一整件印花的洋裝，笑說首度穿全身印花，但自己本身就愛嘗試各種時尚的可能性。

Balenciaga以品牌原始的「Raw Architecture」美學打造A9新店，刻意以仿舊的斷壁殘垣，保留著未完成的施工模樣，呈現出品牌獨特的風格，而過往精品刻意藏起的纜線、管道、通風系統和照明設備，在Balenciaga新店中，僅以網格狀鋼條遮蓋，整體設計仿舊、都有磨損恆基，甚至品牌Logo標示的牆面上，是腐蝕感的混凝土牆面。

幾乎純色的空間中，反而更能凸顯出陳列的男女成衣、鞋包飾品、珠寶與眼鏡等，也正是Balenciaga希望透過全新店裝，讓人思考時間的定義。

為慶祝A9新店開幕，Balenciaga特別推出兩款獨家包款，包括迷你電光粉肩下包、迷你電光粉鍊帶肩下包，螢光粉紅的包款，將成為街頭上最受矚目的焦點。

Balenciaga Neo Classic中型包款／72,700元。圖／Balenciaga提供
Balenciaga Neo Classic中型包款／72,700元。圖／Balenciaga提供
蔡詩芸穿Balenciaga印花褶襇斜肩洋裝117,450元。圖／Balenciaga提供
蔡詩芸穿Balenciaga印花褶襇斜肩洋裝117,450元。圖／Balenciaga提供
Balenciaga Hourglass包款／87,900元。圖／Balenciaga提供
Balenciaga Hourglass包款／87,900元。圖／Balenciaga提供
Balenciaga迷你電光粉鍊帶肩下包／44,750元。圖／Balenciaga提供
Balenciaga迷你電光粉鍊帶肩下包／44,750元。圖／Balenciaga提供
Balenciaga新光三越A9新店，以仿舊質感打造出末日感。圖／Balenciaga提供
Balenciaga新光三越A9新店，以仿舊質感打造出末日感。圖／Balenciaga提供
Balenciaga新光三越A9新店開幕，以「Raw Architecture」美學打造。圖／Balenciaga提供
Balenciaga新光三越A9新店開幕，以「Raw Architecture」美學打造。圖／Balenciaga提供
蔡詩芸穿Balenciaga印花褶襇斜肩洋裝117,450元、CRUSH銀色鍊帶肩背包89,900元。圖／Balenciaga提供
蔡詩芸穿Balenciaga印花褶襇斜肩洋裝117,450元、CRUSH銀色鍊帶肩背包89,900元。圖／Balenciaga提供
Balenciaga迷你電光粉肩下包／94,000元。圖／Balenciaga提供
Balenciaga迷你電光粉肩下包／94,000元。圖／Balenciaga提供
Balenciaga Defender Trainers鞋款／38,400元。圖／Balenciaga提供
Balenciaga Defender Trainers鞋款／38,400元。圖／Balenciaga提供

品牌 蔡詩芸 新光三越

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