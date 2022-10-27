《咒術迴戰展》推出精美紀念票設計 預售票優惠熱銷中

日本超人氣作品「咒術迴戰」自2020年起改編動畫後引爆全球咒術熱潮，動畫深獲台灣廣大粉絲喜愛，成為現象級動畫大作，於各大串流平台上架後立刻擠進人氣排行，更有多家知名大廠聯名推出豐富週邊，人氣爆棚勢不可擋。

由聯合數位文創主辦，日本版權方與羚邦集團官方授權，成功引進日本官方展來台，預計2022年12月30日至2023年4月5日於華山1914文創園區盛大登場！作為「咒術迴戰展」海外巡迴第一站，不僅將日本前、後兩期展覽內容一次搬來台灣展出，同時增加更多名場還原互動拍攝區，展覽預售票290元於目前於 udn售票網 好評熱銷中，購買指定票種還可以獲得精美紀念票收藏，預計將引爆鐵粉朝聖。