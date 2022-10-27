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《咒術迴戰展》推出精美紀念票設計 預售票優惠熱銷中

聯合新聞網／ 聯合數位文創
數百件原畫、手稿、分鏡稿，一窺「咒術迴戰」動畫製作過程中的珍貴稿件。圖／聯合數位文創提供
數百件原畫、手稿、分鏡稿，一窺「咒術迴戰」動畫製作過程中的珍貴稿件。圖／聯合數位文創提供

日本超人氣作品「咒術迴戰」自2020年起改編動畫後引爆全球咒術熱潮，動畫深獲台灣廣大粉絲喜愛，成為現象級動畫大作，於各大串流平台上架後立刻擠進人氣排行，更有多家知名大廠聯名推出豐富週邊，人氣爆棚勢不可擋。

由聯合數位文創主辦，日本版權方與羚邦集團官方授權，成功引進日本官方展來台，預計2022年12月30日至2023年4月5日於華山1914文創園區盛大登場！作為「咒術迴戰展」海外巡迴第一站，不僅將日本前、後兩期展覽內容一次搬來台灣展出，同時增加更多名場還原互動拍攝區，展覽預售票290元於目前於 udn售票網好評熱銷中，購買指定票種還可以獲得精美紀念票收藏，預計將引爆鐵粉朝聖。

展覽以「咒術迴戰」動畫第一季四大篇章為主軸，數百件作品分區展示，透過原畫、手稿、人物場景設定稿、動畫分鏡圖等，搭配動態影像呈現，讓觀眾一窺風靡全球「咒術迴戰」動畫的珍貴資料，帶領觀眾重溫經典畫面！此外，針對台灣站重新打造超人氣角色五條悟、虎杖悠仁以及隱藏版等身FRP，彷彿角色從「咒術迴戰」故事中走出，帶給台灣粉絲更加豐富的觀展體驗。本次展覽購買指定票種，可於展場獲得主題實體票卷作為紀念，目前優惠預售單人票290元以及限量咒骸娃娃套票590元（內含展覽票乙張及咒骸娃娃乙隻），詳細資訊請依官網官方粉絲團公告為主。

動畫 日本 文創

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