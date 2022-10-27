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準備搶票啦！ 星宇航空全航線打9折 10月28日凌晨開搶

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
星宇航空2022線上旅展明天正式開跑。星宇航空表示，明天零時起，至11月27日止，官網全航線機票9折。圖／星宇航空提供
星宇航空2022線上旅展明天正式開跑。星宇航空表示，明天零時起，至11月27日止，官網全航線機票9折。圖／星宇航空提供

星宇航空2022線上旅展明天正式開跑。星宇航空表示，明天零時起，至11月27日止，官網全航線機票9折。此外，星宇航空宣布福岡大阪、東京及曼谷航線增班，宿霧航線則預定在明年1月17日開航。

星宇航空2022線上旅展提供官網全航線機票9折，凡購買11月1日至2023年3月31日間，於適用日期自台灣出發之行程，即可享有優惠。

另外，為了歡慶全民啟動「飛航模式」，自11月1日至12月31日，星宇航空開放全艙等無限量使用機上Wi-Fi服務，讓旅客即時與在地面上的家人朋友連線。

隨著台灣邊境解封，全民海外旅遊風氣逐漸增溫，星宇航空針對熱門旅遊航點福岡、大阪、東京及曼谷進行增班，福岡自11月1日起每日飛航一班；大阪及東京自12月1日起，每日二班直飛；曼谷自1月20日起，每日二班直飛，旅客可搭配早去晚回的航班，將在當地遊玩的時間最大化。

此外，海島渡假勝地宿霧亦規劃於明年1月17日開航，天天一班直飛

詳情可上星宇航空2022線上旅展查詢

航線 福岡 大阪

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