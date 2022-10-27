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高雄電影節精彩閉幕周 星光耀眼壓軸登場

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
「雄成人短片輯」放映《有了？！》。圖／高雄市文化局提供
「雄成人短片輯」放映《有了？！》。圖／高雄市文化局提供

2022高雄電影節將於30日閉幕，迎接閉幕周末，明星、影人也接連出席映後星光閃閃。雄影、公視合作「雄成人短片輯」，29日於高雄市立圖書館總館與「高雄電影節線上平台」www.onlinekff.tw同步首映；30日雙閉幕片《山中森林》與《阿波羅男孩》，導演帶領演員出席電影映後座談。

影劇國際講座迎來創下泰國影史10億票房最高紀錄，電影《薩滿》導演班莊比辛達拿剛，以及改編《重版出來》、《月薪嬌妻》漫畫成為當紅日劇，日本王牌編劇野木亞紀子，跨海來台分享影劇產業經驗。

雄影雙閉幕片《山中森林》、《阿波羅男孩》30日於雄影世界首映後，兩場電影將分別舉辦映後，由導演、演員們與影迷們面對面分享拍片心得。閉幕周還有更多星光，29日播映關注女性情慾自主的作品《小藍》，導演李怡芳將偕同演員許乃涵、葉廷麒出席映後；探討新世代非典型戀愛的《幻象人》，導演王逸鈴、製作人郭柏村與演員喬湲媛將共同出席映後分享。30日電影《龍魂》播映，導演丁冠濠則帶領劇組與演員林暉閔、吳翰林出席映後。

關注全球影劇趨勢的影劇國際講座，「恐怖人心」主題，由泰國導演班莊比辛達拿剛擔任講師，傳授影迷恐怖電影祕藏絕學。「女性成長」主題，由日本王牌編劇野木亞紀子，與《俗女養成記》嚴藝文導演、黃馨萱編劇進行對談，聊聊女性成故事如何帶給觀眾療癒力量。

「雄成人短片輯」，10月29日將於高雄市立圖書館總館，與高雄電影節線上平台www.onlinekff.tw同步世界首映。《有了？！》導演潘客印、製片呂彥萩，與演員嚴藝文、曾皓澤、游珈瑄；《春水奇譚》導演黃丹琪、製片林佳儒，以及演員洪都拉斯；《屍舞》導演蔡佳穎、攝影柯孟融、製片葉之聖、編劇陳宏瑋，偕同演員陳雪甄、何亭儀，都將出席映後QA活動。無法親臨現場的影迷朋友，歡迎線上參與QA活動。

《阿波羅男孩》由演技派男星巫建和（右）金鐘獎最佳新進演員陳妤（左）搭檔。圖／高雄市文化局提供
《阿波羅男孩》由演技派男星巫建和（右）金鐘獎最佳新進演員陳妤（左）搭檔。圖／高雄市文化局提供
《小藍》由新生代演員王渝萱（右）、葉廷麒演出青少年對愛與性的摸索經驗。圖／高雄市文化局提供
《小藍》由新生代演員王渝萱（右）、葉廷麒演出青少年對愛與性的摸索經驗。圖／高雄市文化局提供
《山中森林》，描述台灣新一代江湖兄弟的愛恨情仇。圖／高雄市文化局提供
《山中森林》，描述台灣新一代江湖兄弟的愛恨情仇。圖／高雄市文化局提供

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