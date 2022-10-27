高雄電影節精彩閉幕周 星光耀眼壓軸登場

2022高雄電影節將於30日閉幕，迎接閉幕周末，明星、影人也接連出席映後星光閃閃。雄影、公視合作「雄成人短片輯」，29日於高雄市立圖書館總館與「高雄電影節線上平台」www.onlinekff.tw同步首映；30日雙閉幕片《山中森林》與《阿波羅男孩》，導演帶領演員出席電影映後座談。

影劇國際講座迎來創下泰國影史10億票房最高紀錄，電影《薩滿》導演班莊比辛達拿剛，以及改編《重版出來》、《月薪嬌妻》漫畫成為當紅日劇，日本王牌編劇野木亞紀子，跨海來台分享影劇產業經驗。

雄影雙閉幕片《山中森林》、《阿波羅男孩》30日於雄影世界首映後，兩場電影將分別舉辦映後，由導演、演員們與影迷們面對面分享拍片心得。閉幕周還有更多星光，29日播映關注女性情慾自主的作品《小藍》，導演李怡芳將偕同演員許乃涵、葉廷麒出席映後；探討新世代非典型戀愛的《幻象人》，導演王逸鈴、製作人郭柏村與演員喬湲媛將共同出席映後分享。30日電影《龍魂》播映，導演丁冠濠則帶領劇組與演員林暉閔、吳翰林出席映後。

關注全球影劇趨勢的影劇國際講座，「恐怖人心」主題，由泰國導演班莊比辛達拿剛擔任講師，傳授影迷恐怖電影祕藏絕學。「女性成長」主題，由日本王牌編劇野木亞紀子，與《俗女養成記》嚴藝文導演、黃馨萱編劇進行對談，聊聊女性成故事如何帶給觀眾療癒力量。