聽新聞
test
0:00 / 0:00
摩斯密碼藏鍊結！MIKIMOTO全新M Code系列中性優雅
MIKIMOTO致力探索珍珠的多面性，豐富得當代設計讓珍珠跳脫傳統，不論性別、年齡、體型、世代風格的人都能找到屬於自己的命定款珍珠珠寶。全新M Code系列珠寶以品牌MIKIMOTO的首英文字母M與摩斯密碼作為設計靈感，透過幾何圖形呈現出躍動感十足的練結設計，令人聯想到電鍵跳動的節奏，圓潤精巧的日本Akoya珍珠點綴其中，更讓這首視覺樂曲更顯多變魅力，展現現代風格的獨特優雅。
M Code系列推出長短項鍊、手鍊及耳環等多種珠寶款式，以日本Akoya珍珠配18K黃金或18K白金，項鍊長度提供62公分或83公分兩種長度，可輕易融入不同身高體型的穿搭；展現酷黑摩登魅力的18K白金黑珍珠款更於台北101旗艦店限定推出。同系列另推出M Code Liberté珍珠串鍊，Liberté在法文中譯為「自由」，以純銀鍊結搭配優雅的日本Akoya珍珠，一半的採用M Code系列K金款相同的幾何鍊結珍珠設計、一半為珍珠串練，釦頭可任意地固定於不同的鍊圈內，或是搭配同系列珠寶創造層次感，提供珠寶穿戴無限的可能性。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言