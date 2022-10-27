摩斯密碼藏鍊結！MIKIMOTO全新M Code系列中性優雅

MIKIMOTO致力探索珍珠的多面性，豐富得當代設計讓珍珠跳脫傳統，不論性別、年齡、體型、世代風格的人都能找到屬於自己的命定款珍珠珠寶。全新M Code系列珠寶以品牌MIKIMOTO的首英文字母M與摩斯密碼作為設計靈感，透過幾何圖形呈現出躍動感十足的練結設計，令人聯想到電鍵跳動的節奏，圓潤精巧的日本Akoya珍珠點綴其中，更讓這首視覺樂曲更顯多變魅力，展現現代風格的獨特優雅。

M Code系列推出長短項鍊、手鍊及耳環等多種珠寶款式，以日本Akoya珍珠配18K黃金或18K白金，項鍊長度提供62公分或83公分兩種長度，可輕易融入不同身高體型的穿搭；展現酷黑摩登魅力的18K白金黑珍珠款更於台北101旗艦店限定推出。同系列另推出M Code Liberté珍珠串鍊，Liberté在法文中譯為「自由」，以純銀鍊結搭配優雅的日本Akoya珍珠，一半的採用M Code系列K金款相同的幾何鍊結珍珠設計、一半為珍珠串練，釦頭可任意地固定於不同的鍊圈內，或是搭配同系列珠寶創造層次感，提供珠寶穿戴無限的可能性。 M Code Liberté系列珍珠項鍊，14萬2,000元。圖／MIKIMOTO提供 M Code系列珍珠手鍊黃K金款，53,000元。圖／MIKIMOTO提供 M Code系列推出不同長度與尺寸的珍珠長項鍊。圖／MIKIMOTO提供 台北101旗艦店獨家販售款Mikimoto M Code系列黑珍珠墜鍊，價格店洽。 M Code系列珍珠長項鍊白K金款83公分，19萬8,000元。圖／MIKIMOTO提供 M Code系列珍珠長項鍊黃K金款62公分，13萬2,000元。圖／MIKIMOTO提供 M Code系列珍珠長項鍊白K金款62公分，14萬9,000元。圖／MIKIMOTO提供 M Code系列珍珠手鍊黃K金款，53,000元。圖／MIKIMOTO提供 M Code系列珍珠手鍊白K金款，56,000元。圖／MIKIMOTO提供 M Code系列珠寶以品牌MIKIMOTO的首英文字母M與摩斯密碼作為設計靈感。圖／摘自品牌官方IG M Code系列珍珠耳環黃K金款，44,000元。圖／MIKIMOTO提供 M Code系列珠寶以品牌MIKIMOTO的首英文字母M與摩斯密碼作為設計靈感。圖／摘自品牌官方IG M Code系列珠寶以品牌MIKIMOTO的首英文字母M與摩斯密碼作為設計靈感。圖／摘自品牌官方IG M Code系列珍珠耳環白K金款，47,000元。圖／MIKIMOTO提供