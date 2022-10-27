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台中海線首家國際品牌飯店進駐 震大金鬱金香酒店下月開幕

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
震大金鬱金香酒店首波強推尾牙春酒早鳥限量送龍蝦活動。震大金鬱金香酒店提供
震大金鬱金香酒店首波強推尾牙春酒早鳥限量送龍蝦活動。震大金鬱金香酒店提供

台中海線下月將有首家國際品牌飯店進駐，位於台中港特區的震大金鬱金香酒店預計11月9日對外試營運，首波推出尾牙春酒，早鳥限量送龍蝦，金牌雙主廚上菜。

台中港特區商機大，三井OUTLET二期擴建，也帶動海線地區娛樂、消費和購物市場，台中港區住宿飯店較少，震大金鬱金香酒店預計11月9日對外試營運。

各飯店今年春酒尾牙已提前開賣，將在11月對外試營運台中海線首家國際品牌飯店震大金鬱金香酒店，也搶攻台中海線尾牙春酒商機，主打無國界中式料理的海悅廳，2022年12月1日到2023年3月31日期間推出「鴻兔大展尾牙春酒」專案，空間可容納28桌宴席，周一至周四平日每桌8088+10%起，周五至周日及節慶假日每桌1萬888元+10%起。

加碼早鳥優惠，11月15日前簽約付訂尾牙春酒饗宴者，每桌加贈價值3000元「珍饈龍蝦料理一道及紅酒一瓶」，限量贈送；主打歐亞Fusion料理的禾憶餐酒館也推出主廚特製分享餐，適合10至20人Mini Party迷你派對專案，周一至周四每位888+10%起，周五至周日每位1088+10%起。

鴻兔大展尾牙春酒專案內容(適用於5桌以上)，每桌贈送果汁無限暢飲、贈送精選紅酒一瓶(或金牌啤酒2瓶)、提供免費舞台、投影機、無線麥克風、摸彩箱，場地依訂席狀況，提最多1.5小時免費提前佈置或預演綵排、席間免費停車，停滿為止。

鴻兔大展尾牙春酒專案2022年11月1日(二)起開放預訂，詳情及訂位可洽餐飲訂席04-26577001

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

位於台中港特區震大金鬱金香酒店，預計11月9日試營運。圖／震大金鬱金香酒店提供
位於台中港特區震大金鬱金香酒店，預計11月9日試營運。圖／震大金鬱金香酒店提供

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