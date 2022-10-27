高雄國賓飯店官網今宣布 明年元月底吹熄燈號

高雄國賓飯店今在官網公告，將營業至明年元月31日，原地打造成飯店加飯店式服務豪宅，升級為愛河畔的國際級新地標。

位在愛河畔近半世紀的高雄國賓大飯店今在官網正式發布落幕訊息，儘管謝幕是早晚面臨的一刻，仍讓許多顧客不勝唏噓。

高雄國賓飯店在「道別文」指出，飯店自1981年開幕以來，接待過許多世界各地的國家元首、政商名流、國際巨星等重要人物，長期為高雄觀光產業盡一份心力，讓無數海內外旅客留下溫暖難忘的回憶。

高雄國賓除是港都的地標，更是老一輩高雄人的共同記憶！但在團隊審慎評估下，決定比照台北國賓啟動改建計畫，將原地打造飯店加飯店式服務豪宅，升級為愛河畔的國際級新地標。

回顧41年美好時光，高雄國賓飯店深切感謝自開業迄今，曾蒞臨住宿、用餐或給予支持鼓勵的賓客與各界好友，也強調，在不久的將來希望能再有服務大家的機會。

高雄國賓飯店於去年即決定與大陸建設、厚生集團以合健方式共同開發，現地改建超高住宅大樓。

屋齡逾40年的高雄國賓飯店，基地面積為1974.41坪、建坪1萬3452.53坪，總房間數逾450間，繼台北國賓本館申請危老改建後，高雄國賓飯店也跟進。基地所在屬商五土地，光土地價值推估就有4、50億元。