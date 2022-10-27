限時3天！Mia C'bon萬聖節變裝來店打卡就給糖

搞怪的萬聖節即將到來，Mia C'bon也推出應景趣味活動一同歡慶，即日起至11月1日止，與店內佈景合影打卡上傳Facebook官方粉絲團即可獲得限量萬聖節氣球1個。10月29日至10月31日期間呼應「不給糖就搗蛋」，歡迎爸爸媽媽為家中小朋友變裝，打扮成小南瓜或吸血鬼等角色來店搗蛋，即可獲得限量巧克力或糖果。

「不給糖就搗蛋」是孩子們最愛的節慶活動之一，Mia C'bon集結各國人氣糖果零食並推出限定優惠，特殊口味、應景包裝讓人一口吃下驚喜不斷。包括季節限定WHITTAKER’S L&P檸檬汽水風味跳跳糖、SORINI夾心牛奶巧克力網袋骷髏包裝，阿尼驚喜蛋系列則內藏超可愛迪士尼公仔，而來自日本的味覺軟糖則搗蛋推出萬聖節版噗啾軟糖，暗藏激辛口味讓人吃得心驚膽顫。此外，還有ELIT萬聖洞洞驚喜盒內含南瓜鬼臉牛奶巧克力等逗趣糖果，讓小朋友能盡情享受戳戳樂的樂趣，好吃又有得玩。