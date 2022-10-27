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限時3天！Mia C'bon萬聖節變裝來店打卡就給糖

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Mia C'bon集結各國人氣糖果零食並推出限定優惠，特殊口味、包裝超應景。圖／Mia C'bon提供
Mia C'bon集結各國人氣糖果零食並推出限定優惠，特殊口味、包裝超應景。圖／Mia C'bon提供

搞怪的萬聖節即將到來，Mia C'bon也推出應景趣味活動一同歡慶，即日起至11月1日止，與店內佈景合影打卡上傳Facebook官方粉絲團即可獲得限量萬聖節氣球1個。10月29日至10月31日期間呼應「不給糖就搗蛋」，歡迎爸爸媽媽為家中小朋友變裝，打扮成小南瓜或吸血鬼等角色來店搗蛋，即可獲得限量巧克力或糖果。

「不給糖就搗蛋」是孩子們最愛的節慶活動之一，Mia C'bon集結各國人氣糖果零食並推出限定優惠，特殊口味、應景包裝讓人一口吃下驚喜不斷。包括季節限定WHITTAKER’S L&P檸檬汽水風味跳跳糖、SORINI夾心牛奶巧克力網袋骷髏包裝，阿尼驚喜蛋系列則內藏超可愛迪士尼公仔，而來自日本的味覺軟糖則搗蛋推出萬聖節版噗啾軟糖，暗藏激辛口味讓人吃得心驚膽顫。此外，還有ELIT萬聖洞洞驚喜盒內含南瓜鬼臉牛奶巧克力等逗趣糖果，讓小朋友能盡情享受戳戳樂的樂趣，好吃又有得玩。

想要在家辦搞怪趴，食材採購也不能少，歐特家博士烘焙粉現有全品項9折優惠，還有MAGA HARVEST黃金亞麻籽可可布朗尼預拌粉，搭配NATURE’S CHARM海鹽太妃焦糖醬就能在甜點上肆意作畫。派對沙拉推薦搭配清爽不膩口的皇嘉冷壓初榨橄欖油品嚐，購買1瓶即贈限量皇嘉皇室御用橄欖油隨身組1盒，而巴貝拉精選特級初榨橄欖油則有買1送1優惠。吃食以外，飲品也要搞怪一下，美國進口ARIZONA綠茶含有人蔘與蜂蜜，絕妙搭配創造清爽獨特的風味享受。另外也推薦購買聖沛黎洛S.PELLEGRINO氣泡礦泉水與GRANINI法國水蜜桃汁一同調配，色彩繽紛的氣泡飲也是派對上必備的元素。

阿尼驚喜蛋系列內有超可愛迪士尼公仔，還有第2件5折優惠。圖／Mia C'bon提供
阿尼驚喜蛋系列內有超可愛迪士尼公仔，還有第2件5折優惠。圖／Mia C'bon提供
ARIZONA綠茶用人蔘與蜂蜜絕妙的搭配創造新奇的味蕾體驗；GRANINI法國水蜜桃汁方便民眾自調趣味飲品。圖／Mia C'bon提供
ARIZONA綠茶用人蔘與蜂蜜絕妙的搭配創造新奇的味蕾體驗；GRANINI法國水蜜桃汁方便民眾自調趣味飲品。圖／Mia C'bon提供
多款逗趣彩繪南瓜在家中簡單擺放便能享有濃濃萬聖節氛圍。圖／Mia C'bon提供
多款逗趣彩繪南瓜在家中簡單擺放便能享有濃濃萬聖節氛圍。圖／Mia C'bon提供
Mia C'bon精挑細選各國糖果零食，眾多選擇不只讓孩子們為之歡呼，連大人也難以抗拒。圖／Mia C'bon提供
Mia C'bon精挑細選各國糖果零食，眾多選擇不只讓孩子們為之歡呼，連大人也難以抗拒。圖／Mia C'bon提供
Mia C'bon店內陳設了許多萬聖節布景，邀請大家於喜愛的角落拍照打卡。圖／Mia C'bon提供
Mia C'bon店內陳設了許多萬聖節布景，邀請大家於喜愛的角落拍照打卡。圖／Mia C'bon提供

橄欖油 巧克力 萬聖節

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