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限量1000個！肯德基「彩虹環保袋」大方說愛　只送不賣

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
肯德基限量推出「KFC彩虹環保提袋」。圖／肯德基提供
肯德基限量推出「KFC彩虹環保提袋」。圖／肯德基提供

為了號召粉絲擁抱幸福的多種面向、向所愛的人表達「肯愛你每一種可愛」，肯德基自10月28日起，於全台的146間餐廳推出「袋走可愛」快閃活動，只要購買桶餐並參與活動，就可獲得「KFC彩虹環保提袋」，限量1,000份，送完為止。

肯德基在彩虹繽紛的十月接力推出2波活動，鼓勵大家示愛。第一波已於10月13日在官方粉絲專頁啟動會員專屬的「肯愛告白」活動，邀請會員向所愛的人表達「肯愛每一種可愛」。10月28日起，針對146間門市也推出實體活動，凡購買桶餐並參與官方粉絲團活動，就可獲得只送不賣的「KFC彩虹環保提袋」。

「KFC彩虹環保提袋」以鮮明彩虹原色加上肯德基爺爺圖案打造而成，收納起來是一個可愛的小吊飾，展開後為彩虹條紋環保提袋，象徵所有性別、身份都值得被愛，也展現肯德基包容每一個人，也希望每個人都能包容其他任何立場的人，鼓勵大家驕傲展現自己的顏色，讓平等、多元與共融落實日常。每人限索取1個，限量1,000個，送完為止。

收納後的「KFC彩虹環保提袋」，可看到6色炸雞。圖／肯德基提供
收納後的「KFC彩虹環保提袋」，可看到6色炸雞。圖／肯德基提供

肯德基 快閃 告白

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