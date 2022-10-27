限量1000個！肯德基「彩虹環保袋」大方說愛　只送不賣

為了號召粉絲擁抱幸福的多種面向、向所愛的人表達「肯愛你每一種可愛」，肯德基自10月28日起，於全台的146間餐廳推出「袋走可愛」快閃活動，只要購買桶餐並參與活動，就可獲得「KFC彩虹環保提袋」，限量1,000份，送完為止。

肯德基在彩虹繽紛的十月接力推出2波活動，鼓勵大家示愛。第一波已於10月13日在官方粉絲專頁啟動會員專屬的「肯愛告白」活動，邀請會員向所愛的人表達「肯愛每一種可愛」。10月28日起，針對146間門市也推出實體活動，凡購買桶餐並參與官方粉絲團活動，就可獲得只送不賣的「KFC彩虹環保提袋」。