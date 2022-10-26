快訊

台積電股價又破底 分析師不意外：再次見證「反指標」！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Kanye West踩種族歧視紅線！GAP不忍了即起關閉Yeezy Gap官網下架產品

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
肯爺Kanye West近期的各種脫序行為、爭議言論，讓GAP也正式發表聲明，即日起下架所有Yeezy Gap商品，相關網頁也關閉。圖／GAP提供
肯爺Kanye West近期的各種脫序行為、爭議言論，讓GAP也正式發表聲明，即日起下架所有Yeezy Gap商品，相關網頁也關閉。圖／GAP提供

歌手兼服裝品牌Yeezy創辦人的肯爺Kanye West（更名為YE）玩火自焚！近期的各種脫序行為、爭議言論，陸續招致Balenciaga的母公司開雲集團正式斷絕往來、曾經的摯友暨時尚雜誌總編安娜溫圖（Anna Wintour）亦公開表示，未來在「Vogue」都不會看到有關他的消息。不僅如此，聯名合作的GAP也正式發表聲明，即日起下架所有Yeezy Gap商品，相關網頁也關閉。

在過去肯爺在潮流圈可說是呼風喚雨，一舉一動都受到關注，而且自創的時裝品牌Yeezy也受到消費者的追捧喜愛，因此吸引了adidas Originals和GAP等品牌，一同推出聯名系列，都曾是熱門討論的話題。而且與精品品牌的設計師們交好，包括了KENZO的Nigo、Balenciaga的Demna，以及美國時尚雜誌「Vogue」總編Anna Wintour都是曾是好友，在高級時尚與潮流界都吃得開。但自今年起，肯爺的各種脫序行為，以及爭議言論，讓這些名人與品牌們，也紛紛作出切割聲明。

自6月起，肯爺就透過個人instagram帳號，點名與他合作多年的adidas執行長Kasper Rørsted指控其商品公然抄襲Yeezy的設計，讓人感到不齒，並嗆說「這是adidas製造的假Yeezy產品」。而到了9月GAP提早結束合作關係，肯爺在接受採訪時也提到「我才是老大，我是國王，國王不應該住在別人的城堡裡」，意指GAP無權對他的設計規劃指手畫腳。到了10月初，Yeezy推出新一季的設計，系列服裝上裝飾了「White Lives Matter（白人的命也是命）」標語，暗指2020年的「Black Lives Matter」運動，只不過是一場騙局，引起爭議，並與非裔的英國版「Vogue」總編輯隔空對嗆，點燃批評的引火線。

而到了近日，肯爺同樣藉社群平台攻擊小賈斯汀（Justin Bieber）的嬌妻海莉畢柏（Hailey Bieber）鼻子整容、以及意圖發表對猶太裔族群的批評，讓instagram與Twitter都將其帳號停權，再度觸及種族歧視爭議。此舉觸及了GAP底線，因此在10月25日發表聲明，即日起關閉Yeezy Gap官網並下架所有商品（原文如下），並提到「前合作夥伴」的種種爭議說明了為何品牌要提早結束合作關係，同時任何形式的反猶太主義、種族主義和仇恨都是不可原諒、被容忍。

【GAP聲明如下】

In September, Gap announced ending its Yeezy Gap partnership. Our former partner's recent remarks and behavior further underscore why. We are taking immediate steps to remove Yeezy Gap product from our stores and we have shut down YeezyGap.com.

Antisemitism, racism and hate in any form are inexcusable and not tolerated in accordance with our values. On behalf of our customers, employees and shareholders, we are partnering with organizations that combat hate and discrimination.

品牌 Gap

延伸閱讀

「未來在Vogue都不會看到有關他的消息」曾經是時尚圈的好戰友 如今安娜溫圖也切割肯爺了

「世一帥」高顏值佔領日本！「最美書店」打造超狂陳列引粉朝聖　網：這是美術館展覽吧

孔曉振婚紗配球鞋不是第一人！舒淇、應采兒、徐若瑄…都把球鞋當婚鞋

稱引發全美抗議的佛洛伊德之死非因警察 「肯爺」要被告了

相關新聞

驚！麥當勞飲料又喝到「機器零件」 網友：可以換全家餐了

麥當勞店員累了嗎？網友10月25日於「爆廢公社公開版」社團發文，表示早上買的麥當勞飲料沒喝完放冰箱，結果剛剛拿出來喝，發...

Kanye West踩種族歧視紅線！GAP不忍了即起關閉Yeezy Gap官網下架產品

歌手兼服裝品牌Yeezy創辦人的肯爺Kanye West（更名為YE）玩火自焚！近期的各種脫序行為、爭議言論，陸續招致Balenciaga的母公司開雲集團正式斷絕往來、曾經的摯友暨時尚雜誌總編安娜溫圖（Anna Wintour）亦公開表示，未來在「Vogue」都不會看到有關他的消息。不僅如此，聯名合作的GAP也正式發表聲明，即日起下架所有Yeezy Gap商品，相關網頁也關閉。

強勢制霸全台！奇美瞬熱智慧溫控飲水機6重安全保護 專利不鏽鋼技術

秋冬將至，冷冷的天如果能隨時飲用溫熱水，那便能在寒冷的環境中為生活帶來一股暖意，奇美家電推出的瞬熱智慧溫控飲水機在這個季節就是消費者最佳的選擇。

為Hello Kitty慶生 11月1日入住漢來三麗鷗主題房5折

不用等ITF旅展，想入住三麗鷗主題房，機會來了。高雄漢來大飯店為慶祝Hello Kitty大明星11月1日生日，聯名三麗...

珍珠配芥末！老媽拌麵×春陽茶事「珍珠拌麵」新上市

「珍珠奶茶」是台灣代表性的國民飲品，也常可見到一系列創意產品。「老媽拌麵」本次與手搖飲「春陽茶事」聯名，推出「芥末堅果珍...

揮別疫情與世界再次相逢！ 華航發表明年度月曆桌曆

華航今日發表2023年度月曆及桌曆，掛曆主題為「翱翔天際 一圓完美」桌曆主題則是「當世界和你招手」，兩種主題，以不同面貌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。