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為Hello Kitty慶生 11/1入住漢來三麗鷗主題房5折

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
酷企鵝巨星攝影棚主題房。圖／高雄漢來大飯店提供
酷企鵝巨星攝影棚主題房。圖／高雄漢來大飯店提供

不用等ITF旅展，想入住三麗鷗主題房，機會來了。高雄漢來大飯店為慶祝Hello Kitty大明星11月1日生日，聯名三麗鷗8個人氣角色明星，推出美樂蒂、酷洛米、雙星仙子、大眼蛙、酷企鵝、蛋黃哥、淘氣猴等主題房，祭出5折早鳥限搶活動，每天限搶10間。

高雄漢來大飯店副總經理陳素娟表示，漢來三麗鷗主題房獨一無二，吸引各地粉絲朝聖。此次為迎接Hello Kitty 生日，今天起到10月31日每天上午11點1分到漢來官網就能線上搶購，不分平假日，18間主題房任由挑選，每天限前10名，需於11月入住。

漢來飯店指出，這次也設置專屬「主題房大使」角色，從訂房確認、交通接送、入住迎賓提供一站式服務。安排20人座中巴從高鐵到飯店定點定時免費接駁，另透過8個角色明星的特性設計迎賓茶點，房間冰箱飲料免費，含兩瓶新上市Hello Kitty蘋果汁。同時享有海港自助式早餐及三溫暖、露天泳池與健身房等服務設施。

今年周邊商備品也加入限定版的角色圖案設計，從房卡和房卡套、迎賓卡片，盥洗用品和沐浴用品系列，連洗衣袋都可以看到可愛圖騰；礦泉水、咖啡包及信紙、明信片與文書封套，都可讓房客帶回家珍藏。

慶祝Hello Kitty大明星11／1生日，漢來三麗鷗主題房推出5折早鳥限搶活動。圖／高雄大飯店提供
慶祝Hello Kitty大明星11／1生日，漢來三麗鷗主題房推出5折早鳥限搶活動。圖／高雄大飯店提供
蛋黃哥主是房，讓人宛如加入「加勒比海洋俱樂部」。圖／高雄漢來飯店提供
蛋黃哥主是房，讓人宛如加入「加勒比海洋俱樂部」。圖／高雄漢來飯店提供

Hello Kitty 生日

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