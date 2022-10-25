驚！麥當勞飲料又喝到「機器零件」 網友：可以換全家餐了

麥當勞店員累了嗎？網友10月25日於「爆廢公社公開版」社團發文，表示早上買的麥當勞飲料沒喝完放冰箱，結果剛剛拿出來喝，發現杯中出現一大顆塑膠異物，經其他網友指出，該物件為「飲料機斟出口」。其他網友見照片表示「可以換一個全家餐了」、「真好 買飲料送全餐」、「這個拿回去麥當勞可以換很多東西了」。

在該名網友所發布的照片中，可以見到麥當勞的紙杯中，出現一顆圓形塑膠物體，同時網友也發布購買的發票照片佐證。貼文中指出，「早上買的沒喝完冰冰箱，剛剛想到就拿出來又喝，想說為何搖一搖有聲音，以為麥當勞的冰塊怎那麼厲害，到晚上了都還沒融化掉，然後...就如圖中所示了，麥當勞根本佛心來的，果然如廣告說的，麥當勞都是為你~」。