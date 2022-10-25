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驚！麥當勞飲料又喝到「機器零件」 網友：可以換全家餐了

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
網友於爆廢公社發文，圖片顯示在麥當勞飲料中喝到異物。圖／擷取自●【爆廢公社公開版】●粉絲團
網友於爆廢公社發文，圖片顯示在麥當勞飲料中喝到異物。圖／擷取自●【爆廢公社公開版】●粉絲團

麥當勞店員累了嗎？網友10月25日於「爆廢公社公開版」社團發文，表示早上買的麥當勞飲料沒喝完放冰箱，結果剛剛拿出來喝，發現杯中出現一大顆塑膠異物，經其他網友指出，該物件為「飲料機斟出口」。其他網友見照片表示「可以換一個全家餐了」、「真好 買飲料送全餐」、「這個拿回去麥當勞可以換很多東西了」。

在該名網友所發布的照片中，可以見到麥當勞的紙杯中，出現一顆圓形塑膠物體，同時網友也發布購買的發票照片佐證。貼文中指出，「早上買的沒喝完冰冰箱，剛剛想到就拿出來又喝，想說為何搖一搖有聲音，以為麥當勞的冰塊怎那麼厲害，到晚上了都還沒融化掉，然後...就如圖中所示了，麥當勞根本佛心來的，果然如廣告說的，麥當勞都是為你~」。

對於被意外「加料」，其他網友表示「這拿回去店家應該可以換一桶炸雞」、「可以拿回去蓄杯免費喝到飽」。不過也有其他網友指出，「斟出口阿 有人要寫報告了」、「這顆要買也算貴的」、「那個店員用下一杯就已經在思考頭跑哪去了」。其實本次飲料斟出口掉落事件，並非麥當勞首度發生。今年6月時，同樣有網友於Dcard發文，發現自己購買的麥當勞可樂杯中出現飲料斟出口，當時同樣引起網友間的熱烈討論。

網友於爆廢公社發文，圖片顯示在麥當勞飲料中喝到異物。圖／擷取自●【爆廢公社公開版】●粉絲團
網友於爆廢公社發文，圖片顯示在麥當勞飲料中喝到異物。圖／擷取自●【爆廢公社公開版】●粉絲團
網友於爆廢公社發文，圖片顯示在麥當勞飲料中喝到異物。圖／擷取自●【爆廢公社公開版】●粉絲團
網友於爆廢公社發文，圖片顯示在麥當勞飲料中喝到異物。圖／擷取自●【爆廢公社公開版】●粉絲團

麥當勞

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