百搭復古鞋你能不愛嗎？New Balance、Reebok經典設計再回歸！

Reebok推出全新LX2200鞋型脫胎自1985年的LX8500，但在材質用料更為細緻，有著更多變化，能夠搭配各種不同穿著風格。而New Balance的話題鞋款2002R及以及550也以新配色回歸市場，透過復古又機能性的輪廓，重塑經典。

屬於Reebok Classic系列的LX2200鞋，外型線條以1985年的 LX8500為基礎，因此有人認為這是LX8500的現代版詮釋。但不只是復古那麼簡單，LX 2200的特色就在多樣性材質變化，包括皮革、麂皮、尼龍、網眼等不同素材，以及層次用色。同時稍微窄身的設計，搭配EVA 中底，還有羅紋結構後跟，除了更有層次，拉環部分也讓腳更好穿入鞋內，讓穿著更為穩定。

孫盛希演繹New Balance 2002R跑鞋。圖／New Balance提供

流行熱潮會隨時間褪去，卻阻止不了經典的延續。New Balance在2010年推出MR2002跑鞋，從鞋面到大底皆集當時最新的專利科技於一身，因此成為鞋迷中的夢幻鞋款。歷經多年傳承，品牌復刻再版推出2002R鞋，中底搭載N-ergy及ABZORB兩大專利緩震科技，使外型與腳感皆不在話下。而1989年推出的550籃球鞋，也在時隔三十多年，再度回歸，延續平底低筒的鞋型輪廓，搭載TPU鞋跟、EVA緩衝中底及強化型橡膠外底。而且鞋面使用皮革拼接網布，加上鞋身局部的透氣孔，展示出優異的製鞋工藝。

鳳小岳詮釋New Balance 550籃球鞋。圖／New Balance提供

Reebok Classic系列LX2200鞋，2,850元。圖／Reebok提供

Reebok Classic系列LX2200鞋，2,850元。圖／Reebok提供

Reebok Classic系列LX2200鞋，2,850元。圖／Reebok提供