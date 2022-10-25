「小米雙11」購機狂歡盛典11/1開跑！手機、智慧家電推優惠

隨著年末最大檔購物盛會雙11到來，小米端出上百款明星商品強勢參與，11月1日至11月11日熱鬧展開「小米雙11」購機狂歡盛典，10月中旬發表的Xiaomi掃拖機器人 X10+、Xiaomi高溫無線洗地機W10 Ultra、Xiaomi 無線洗地機W10 Pro享新品直降折扣，更祭出多款熱門商品最低達7折的直降優惠，年度旗艦手機Xiaomi 12系列最高更直降7,000元。即日起可上小米商城mi.com預先搶好限量折價券，列出購物清單與折扣攻略，更可搶先參與訂金預購優惠，最高享5,000元超狂折扣。

小米推出下半年度影像旗艦手機Xiaomi 12T Series，其中Xiaomi 12T Pro配備2億像素OIS超影像系統，搭配2億超高像素主鏡頭、OIS光學防手震、8P鏡片與1/1.22吋超大感光元件等超高規格攝影零組件，搭載台積電4nm工藝製程的Snapdragon 8+ Gen 1處理器。Xiaomi 12T則擁有1億像素OIS影像系統，同樣以OIS光學防手震，確保每個精采回憶都被完整紀錄；配備MediaTek Dimensity 8100-Ultra處理器與120W HyperCharge極速充電。

Xiaomi 12T Pro售價19,999元，於「小米雙11」期間購買即贈Xiaomi行動電源10000 33W口袋版 Pro，再搶限量秒殺券最低入手價18,888元；Xiaomi 12T售價16,999元，於「小米雙11」期間購買即贈小米延長線，再搶限量秒殺券最低入手價15,888元。於小米商城mi.com與小米之家全台34間門市購買Xiaomi 12T Series，即享2年超長保固與最長6＋6個月內1次免費螢幕維修服務、YouTube Premium三個月免費試用、LiTV電視頻道餐30天會員服務。

精品旗艦Xiaomi 12 Series集結小米AI演算法、旗艦晶片處理效能等技術於一身，以Xiaomi ProFocus運動追焦、超級夜景拍攝等頂級攝影功能，捕捉精采時刻，「小米雙11」直降4,000元、優惠價22,999元，搶限量秒殺券最低只要21,888元；小螢幕真旗艦Xiaomi 12直降7,000元、優惠價16,999元，搶限量秒殺券最低只要15,888元；輕旗艦Xiaomi 12X直降5,000元、優惠價11,999元，搶限量秒殺券最低只要10,888元。

高CP值的Redmi Note 11 Pro+ 5G、Redmi Note 11 Pro 5G搭載1億800萬像素三鏡頭，6.67吋FHD+ AMOLED螢幕搭配120Hz高螢幕更新率，帶來流暢的畫面表現。Redmi Note 11 Pro+ 5G直降2,000元、優惠價9,999元，搶限量秒殺券最低只要8,888元。Redmi Note 11 Pro 5G的8GB+128GB版直降2,000元、優惠價7,999元，搶限量秒殺券最低只要6,888元；6GB+128GB版直降1,500元、優惠價7,499元，搶限量秒殺券最低只要6,388元。

Redmi Note 11S配備高效的MediaTek Helio G96處理器與6.43吋AMOLED流暢螢幕，提供5,000mAh大電量與33W Pro快速充電，「小米雙11」期間直降1,500元，Redmi Note 11S優惠價5,499元，搶限量秒殺券最低只要4,388元。Redmi 10A提供6.53吋大螢幕與5,000mAh大電量電池，配備1300萬像素主鏡頭，「小米雙11」期間優惠價2,799元，搶限量秒殺券最低只要1,688元。

智慧家電在「小米雙11」購機狂歡盛典也享超殺優惠，Xiaomi智慧顯示器Q2 65型售價35,999元，領優惠券後最低只要34,888元；Xiaomi掃拖機器人X10+售價26,995元，於「小米雙11」期間直降2,500元、優惠價24,495元，搶限量秒殺券最低只要23,384元，再加贈小米手環6；Xiaomi掃拖機器人S10售價7,995元，搶限量秒殺券最低只要6,884元；Xiaomi高溫無線洗地機 W10 Ultra售價20,995元，於「小米雙11」期間直降2,000元、優惠價18,995元，搶限量秒殺券最低只要17,884元，再加贈小米手環6；Xiaomi無線洗地機W10 Pro售價15,995元，於「小米雙11」期間直降1,500元、優惠價14,495元，搶限量秒殺券最低只要13,384元，再加贈小米手環6；Redmi Pad售價7,999元，搶限量秒殺券最低只要6,888元。

「小米雙11」購機狂歡盛典推出預付訂金即享最高10倍數膨脹優惠活動，精選小米智慧顯示器系列、掃拖機器人系列、空氣淨化器系列等熱銷商品，即日起至10月30日預先支付500元訂金訂購指定品項，並於10月31日完成尾款支付，即可以檔期最優惠價格帶走明星家電商品。

「小米雙11」購機狂歡盛典即日起可在活動頁面領取現金券，最高面額達6,666元。11月1日活動開跑後，訂單滿特定金額將獲好禮直贈，如單筆訂單超過14,000元可享Xiaomi智慧彩光燈帶或Redmi Buds 3 Pro降噪藍牙耳機好禮2選1；單筆訂單超過20,000元可享Xiaomi智慧直流變頻電風扇2或小米智慧家用電鑽好禮2選1。11月1日至11月11日每天晚上10點至11點59分享宵夜福利，單筆訂單（不含手機、平板與新品）滿3,000元立折300元。

除了官方的直降優惠活動，小米同步攜手PChome 24h購物、momo購物網、蝦皮商城歡慶雙11購物狂歡節，將於11月1日至11月11日「小米雙11」購機狂歡盛典期間加碼推出通路獨家優惠。活動期間於PChome 24h購物小米旗艦館購買POCO F4 5G 8GB／256GB享全通路獨家優惠，最低9,499元即可入手。指定智慧家庭產品享小米合作通路獨家優惠，包含Xiaomi 27型2K電競螢幕最低8,495元、Xiaomi智慧顯示器A2 55型最低16,999元、Xiaomi智慧顯示器A2 43型最低13,999元、Xiaomi超輕量無線吸塵器最低7,495元。