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台灣人就愛玩手遊！遊戲業者攜手三麗鷗獨家聯名

聯合新聞網／ 消費中心／綜合報導
三麗鷗日前公布肖像大賞，由「大耳狗喜拿」冠軍，也讓手遊業者搶著與它聯名。圖／翻攝自三麗鷗官方網站
三麗鷗日前公布肖像大賞，由「大耳狗喜拿」冠軍，也讓手遊業者搶著與它聯名。圖／翻攝自三麗鷗官方網站

智慧型手機誕生，讓手遊產業一飛沖天，尤其是在疫情下，許多人打手機遊戲成了小確幸，根據調研機構公布的「2022手遊市場報告」指出，台灣已經躍升全球第5大的手遊市場，僅次於美、日、韓、中，為了吸引玩家的目光，也因此有業者選擇與三麗鷗獨家聯名，將人氣明星全部搬入遊戲場景中。

艾肯娛樂旗下東方幻想立體大世界MMORPG的手遊「天諭」，就與三麗鷗公布的「2022三麗鷗肖像大賞」超人氣明星「大耳狗喜拿」，決定將它與角色的時裝、配飾、浪漫場景結合，夢幻登場，甚至能成為見證幸福時刻的幸運物，除了有「大耳狗喜拿」外，遊戲場景中的家具、主題婚禮中的旋轉杯、甜點裝飾等都能看到三麗鷗明星們的身影，這些萌翻天的明星們一登場，就讓玩家為之瘋狂。

手遊業者常與知名IP聯名、或名人加持，有手遊找來「天生歌姬」A-Lin助陣，也有業者請來網紅「八弟」蕭志瑋演唱遊戲主題曲、拍攝歌曲MV，還有與零食品牌、外送品牌合作，在遊戲內推出相對應道具，甚至是與政府單位攜手合作，舉辦熱氣球活動來吸引玩家們的矚目，可見台灣手遊市場的熱絡。

根據調研機構統計，台灣目前為2020年全球5大課金國，國人每年平均花2,434元在課金上，排名全球第3，僅次於日、韓兩國，也因此讓不少手遊業者，選擇以台灣作為測試市場水溫的地點。

知名手機遊戲與三麗鷗獨家聯名，來吸引玩家的注意。圖／艾肯娛樂提供
知名手機遊戲與三麗鷗獨家聯名，來吸引玩家的注意。圖／艾肯娛樂提供

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