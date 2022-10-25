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佐登妮絲城堡免費遊 台北旅展嘉縣送1000張門票

中央社／ 嘉義縣25日電

「2022年ITF台北國際旅展」即將於11月4日登場，旅展期間每天到嘉義縣展館按讚追蹤「慢遊嘉義」臉書粉專前250名民眾，就可獲贈近日最夯景點「佐登妮絲城堡」門票1張。

搭上最新景點佐登妮絲城堡熱潮，嘉義縣府在11月4日至7日台北國際旅展，要送出1000張佐登妮絲城堡的門票，每張價值新台幣300元，促進嘉義觀光人潮。

嘉義縣文化觀光局長許有仁告訴中央社記者，旅展期間每天到嘉義縣展館按讚追蹤「慢遊嘉義」粉專的前250名粉絲，就能獲得一張佐登妮絲城堡門票。

許有仁表示，佐登妮絲城堡位於大林鎮大埔美精密機械園區內，除推薦遊客走訪佐登妮絲城堡，也能到附近的「老楊方城市」品嚐方塊酥、走訪「卡羅爾銅管樂器觀光工廠」吹吹小喇叭。

此外，遊大林鎮上的萬國戲院、泰成中藥行及大林好直販所，還能看見滿滿的舊時回憶。許有仁也推薦品嚐大林的人氣美食「大林臭豆腐」及「秀花狗尾雞」。

嘉義縣府表示，佐登妮絲城堡占地1萬5000坪有如「台版凡爾賽宮」，超過19處夢幻打卡點，10月試營運後，週末一天入園人數將近2.5萬人，讓大林小鎮突然熱鬧非凡。

嘉義 佐登妮絲 旅展

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