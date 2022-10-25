momo購物網「雙11超狂購物節」狂送獎金、亞洲雙人來回機票

年度電商盛宴雙11即將登場，momo購物網「雙11超狂購物節」將於11月1日起揭開序幕，號召超過2萬大品牌、數百萬件商品加入陣容，挑戰全年最佳入手時機。今年momo購物網雙11更拉長活動戰線、升級回饋力道，歷年最受矚目的大獎豪氣擲出「重磅大獎1＋1」直球，11月1日起跑日搶先狂送111萬獎金，11月11日霸氣送出11份亞洲不設點雙人來回機票、111份國內五星飯店住宿券，還可享疊加信用卡回饋與揪團回饋，全站最高回饋23.5%的超狂回饋；雙11檔期還將送出超過11萬份美食及日用品，還有agnes b. SPORT b.精品限量1元起加購。

為了將雙11歡樂氛圍拉到最高點，momo購物網搶紅包、簽到賺兩大免費領momo幣活動不缺席，同時召集天選之人試手氣，搶先塞滿購物車就有機會由momo購物網買單。今年momo購物網雙11活動大使請來超人氣男團「五堅情」婁峻碩與「金鐘視后」鍾欣凌，合體拍攝「momo雙11一起來＋1」創意廣告，狂飆超洗腦「＋1舞」。

momo購物網雙11暖身慶首度加碼祭出超狂回饋活動，即日起至11月1日事先選擇隊伍加入，並於11月1日暖身慶首日個人累積消費滿2,000元，即可跟著全隊夥伴一同爭奪獎金，累積消費金額較高之隊伍可依個人消費占比瓜分74萬元，另一隊伍則瓜分37萬元。歷年呼聲超高的「揪團賺回饋」活動也不缺席，11月1日當天團隊達3人以上、3人以上有消費，且團隊消費累積金額達指定門檻即享最高3.5% momo幣回饋，指定刷momo卡再領1,111元momo幣。

11月11日當天於momo全通路不限金額下單，就有機會成為11份亞洲不設點雙人來回機票的幸運得主之一，再加碼111份國內五星飯店住宿券大方送，台北、桃園、花蓮、高雄、墾丁等指定飯店自由選擇入住。

momo購物網今年雙11還祭出超過11萬份美食，於指定日期消費滿額就能登記領，包含11月1日7-ELEVEN精品美式咖啡共1萬份、11月9日哈根達斯單球兌換券共5,000份，以及11月11日達美樂比薩套餐共4萬份、鮮茶道飲品共3.3萬份、麥當勞蘋果派共2.5萬份等3選1。還有11月8日消費滿額登記送LAB美國雅男士多功能洗面乳共2,000份。

喜歡agnes b. SPORT b.精品的消費者也別錯過，11月9日至11月10日累積消費滿11,111元，可於11月16日上午10點登記1元加購agnes b. SPORT b.摺疊購物袋，限量10,000份；11月11日累積消費滿21,111元，可於11月16日上午11點登記111元加購agnes b. SPORT b.木紋蓋保溫瓶，2色限量各7,500份，限擇一色登記。

11月1日起momo購物網「許願抽清空購物車」活動開跑，11月1日至11月10日預先將喜愛的商品加入購物車，於11月11日當天下單並完成抽獎登記，即有機會讓momo購物網買單（每人上限為10,000元momo幣）。此外，11月9日至11月10日至活動頁以1元momo幣為籌碼，即可兌換一次「扣momo幣試手氣」好運抽獎機會，有機會帶回最高1,111元momo幣。

momo購物網雙11暖身慶首波推出「八大品類日」搶買氣，天天精選商品祭出限時優惠，包括11月2日爆殺3C日全場瘋殺5折起；11月3日家電下殺日最高回饋32%；11月4日日用婦幼日滿額搶111元momo幣；11月5日家居餐廚日下單抽11,111元momo幣；11月6日流行時尚日加碼送11% momo幣；11月7日美妝女神日限時抽iPhone 14；11月8日美食健康日全館5折起、滿額再抽豪禮。11月12日還有休閒圖書日，全場最高回饋29%。