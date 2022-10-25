搶尾牙商機！ 大直英迪格X南村私廚「中西合璧眷村宴」

台北大直成為新興的美食戰區，大直英迪格酒店聯手連兩年獲得米其林餐盤推薦的「南村私廚小酒棧」，11月10日至明年3月10日推出「中西合璧眷村宴」，合力搶攻歲末年終春酒、尾牙、家宴的商機。大直英迪格酒店總經理胡愛偉表示，消息釋出3天就有10檔宴席預約，預計與去年同期相較、可帶動業績成長五成以上。

大直英迪格酒店以西餐為主，但也觀察歲末年終仍有不少中式宴席的需求，因此決定與南村聯手，從發想到成案僅花一個月的時間，胡愛偉指出，這是全新的合作模式，未來也不排除與各中式獨立餐飲團隊合作。四樓餐廳可接受一到七桌的預約，一個餐期最多可容納十桌，須提前預約，目前僅提供兩種桌菜選擇。

宴席中，可品嘗南村招牌菜如「紅燒肉刈包」、「一品佛跳牆」、「河南蒸麵」等8道料理，加上大直英迪格的「碳烤溫莎拉佐培根油醋」、「麵線大蝦佐橙香防風草醬」及主廚特製甜點，中西雙拼十人桌菜，每桌23,800元起，加贈紅酒或白酒2瓶，啤酒等軟性飲料無限暢飲。

胡愛偉表示，眷村是台灣獨特而珍貴的文化，每家英迪格酒店都著重於鄰里的故事與文化，大直周邊的圓山新城仍保有眷村影子，而南村私廚選用在地食材、糅合大江南北菜系特色的眷村菜，有如重現眷村生活記憶。

南村的「迎賓頭盆」就讓人驚艷，「滷味拼盤」中的大雞腳更是宴驚四座；其「紅燒肉刈包」彈Q味美，被形容「滿滿的膠原蛋白」，主廚選用深坑阿生豬肉，以炒糖跟蜂蜜使豬肥肉快速軟化入味，厚達1公分的豬皮吃起來如麻糬般有嚼勁，尾韻帶點微辣，讓人印象深刻。

被形容為「只有南村吃得到」的河南蒸麵，此次也現身大直英迪格。採用最細生陽春麵條，以大鍋蒸麵，配料豆角、黃豆芽、煸得焦乾的五花豬肉片，反覆加水淋醬最後以大火收乾醬汁，麵條勁道、口感乾爽，很有特色。每個重達半斤的獅子頭，加上金華火腿，板豆腐、大白菜、干貝，慢熬2小時、湯頭鮮甜。

像「換了家餐廳」般的穿插以大直英迪格的西式料理，讓用餐的起承轉合有了更多精彩變化，像是清爽的「碳烤溫莎拉佐培根油醋」，滿滿的蔬菜鮮甜；另一道「麵線大蝦佐橙香防風草醬」，外裹阿拉伯麵線酥炸，淋上以防風草及新鮮柳橙製成的酸甜醬汁，酥脆且微酸甜，非常解膩。

訂餐相關資訊可洽：02-3518-7778。

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