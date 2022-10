相挺愛．愛抵家！HOLA＆迪士尼推彩虹商品，打卡送別針

10月29日台灣同志大遊行即將登場,台灣居家品牌HOLA也同步宣布支持,以「#HOMEisLOVE 愛抵家」推出一系列彩虹系列商品,包括含HOLA Rainbow、迪士尼彩虹,共有24項單品,讓居家色彩與戶外單品等,都有滿滿的彩虹與愛。而即日起至11月16日,至HOLA實體門市或10月29日台灣同志遊行攤位,拍照並標記「#HOMEisLOVE」響應挺愛,可獲贈一組HOLA Rainbow系列金屬別針,消費滿3千元,可以99元加購彩虹米奇造型長傘。

HOLA為彩虹系列商品,花了1年籌備,不僅有迪士尼彩虹系列,更自主開發Rainbow居家系列。其中Rainbow居家系列採用中性牛仔布,搭配彩虹織布,大量運用#創造個性,如方型抱枕上有著「#GOT YOUR BACK」,展現對愛的支持,門簾上的「#HANG IN THERE AND KEEP HOLDING ON」,表達出愛的心境,室內拖鞋巧妙以「#WE ARE ALL THE SAME」,道出勇敢愛的心聲。