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相挺愛．愛抵家！HOLA＆迪士尼推彩虹商品，打卡送別針

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
HOLA迪士尼彩虹系列「#BELONG BELIVE BE PROUD」商品。圖／HOLA提供
HOLA迪士尼彩虹系列「#BELONG BELIVE BE PROUD」商品。圖／HOLA提供

10月29日台灣同志大遊行即將登場，台灣居家品牌HOLA也同步宣布支持，以「#HOMEisLOVE 愛抵家」推出一系列彩虹系列商品，包括含HOLA Rainbow、迪士尼彩虹，共有24項單品，讓居家色彩與戶外單品等，都有滿滿的彩虹與愛。而即日起至11月16日，至HOLA實體門市或10月29日台灣同志遊行攤位，拍照並標記「#HOMEisLOVE」響應挺愛，可獲贈一組HOLA Rainbow系列金屬別針，消費滿3千元，可以99元加購彩虹米奇造型長傘。

HOLA為彩虹系列商品，花了1年籌備，不僅有迪士尼彩虹系列，更自主開發Rainbow居家系列。其中Rainbow居家系列採用中性牛仔布，搭配彩虹織布，大量運用#創造個性，如方型抱枕上有著「#GOT YOUR BACK」，展現對愛的支持，門簾上的「#HANG IN THERE AND KEEP HOLDING ON」，表達出愛的心境，室內拖鞋巧妙以「#WE ARE ALL THE SAME」，道出勇敢愛的心聲。

另一迪士尼彩虹系列，多以戶外用品為主，包括野餐墊、運動毛巾、頸枕、寵物蝴蝶結等，巧妙運用彩虹與米奇圖騰的交錯運用，並以「#BELONG BELIVE BE PROUD」為主軸設計，整體討喜可愛。

兩雙不同滾邊的拖鞋設計，是以「#WE ARE ALL THE SAME」展現勇敢愛的共同心聲。圖／HOLA提供
兩雙不同滾邊的拖鞋設計，是以「#WE ARE ALL THE SAME」展現勇敢愛的共同心聲。圖／HOLA提供
HOLA迪士尼彩虹系列，讓米奇也換上彩虹新色。圖／HOLA提供
HOLA迪士尼彩虹系列，讓米奇也換上彩虹新色。圖／HOLA提供
HOLA以「#HOMEisLOVE 愛抵家」為概念推出彩虹系列商品。圖／HOLA提供
HOLA以「#HOMEisLOVE 愛抵家」為概念推出彩虹系列商品。圖／HOLA提供
HOLA以「#HOMEisLOVE 愛抵家」為概念推出彩虹系列商品。圖／HOLA提供
HOLA以「#HOMEisLOVE 愛抵家」為概念推出彩虹系列商品。圖／HOLA提供
即日起至11月16日，至HOLA實體門市或遊行攤位拍照標記即可獲贈一組彩虹金屬別針。圖／HOLA提供
即日起至11月16日，至HOLA實體門市或遊行攤位拍照標記即可獲贈一組彩虹金屬別針。圖／HOLA提供

HOLA 迪士尼 同志遊行

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