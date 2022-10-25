相挺愛．愛抵家！HOLA＆迪士尼推彩虹商品，打卡送別針
10月29日台灣同志大遊行即將登場，台灣居家品牌HOLA也同步宣布支持，以「#HOMEisLOVE 愛抵家」推出一系列彩虹系列商品，包括含HOLA Rainbow、迪士尼彩虹，共有24項單品，讓居家色彩與戶外單品等，都有滿滿的彩虹與愛。而即日起至11月16日，至HOLA實體門市或10月29日台灣同志遊行攤位，拍照並標記「#HOMEisLOVE」響應挺愛，可獲贈一組HOLA Rainbow系列金屬別針，消費滿3千元，可以99元加購彩虹米奇造型長傘。
HOLA為彩虹系列商品，花了1年籌備，不僅有迪士尼彩虹系列，更自主開發Rainbow居家系列。其中Rainbow居家系列採用中性牛仔布，搭配彩虹織布，大量運用#創造個性，如方型抱枕上有著「#GOT YOUR BACK」，展現對愛的支持，門簾上的「#HANG IN THERE AND KEEP HOLDING ON」，表達出愛的心境，室內拖鞋巧妙以「#WE ARE ALL THE SAME」，道出勇敢愛的心聲。
另一迪士尼彩虹系列，多以戶外用品為主，包括野餐墊、運動毛巾、頸枕、寵物蝴蝶結等，巧妙運用彩虹與米奇圖騰的交錯運用，並以「#BELONG BELIVE BE PROUD」為主軸設計，整體討喜可愛。
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