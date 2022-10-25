巴洛克就在你身邊！VERSACE免費巴士導覽台北古蹟建築
知名的義大利奢華時尚品牌VERSACE為慶祝台北101全新專門店重新開幕，特地規劃免費預約的限時、限座「Fall In Taipei With VERSACE」觀光巴士之旅，自10月28日起至10月30日止，每天早上10:00及下午3:00從地標台北101出發，途經台灣博物館、土地銀行、監察院等，由知名旅行作家溫士凱導覽深入台北城市建築，在台北感受充滿VERSACE風格DNA的巴洛克、希臘元素。10月25日中午起開放免費預約，加入VERSACE官方LINE好友，再進入聊天室點擊預約選單，即可免費預約搭乘，體驗最酷的時尚巴士之後親臨VERSACE專門店，可獲取限定小禮。
「Fall In Taipei With VERSACE」巴士以紅色搭配VERSACE深具品牌代表性的Greca希臘回紋圖騰，彰顯充滿摩登時尚的義式魅力、強烈鋪陳VERSACE 2022秋冬系列元素。全新開幕的VERSACE專門店位於台北101購物中心三樓，佔地81坪（267平方公尺），店內空間以大理石、絲綢和金屬質感為設計主軸，體現了古典與現代交融的華麗時尚氛圍，完美展現VERSACEV極致的品牌精神。
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