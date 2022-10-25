大你6,000萬！OMEGA超霸金表 拍賣會寫傳奇新頁

價格與價值彼此是否為一比一的等比、倍增或縮減？簡單的問題卻難有公認的共識，而拍賣會上的數字則是具體的可能公評之一。近代表款的經典設計何其多，但歐米茄（OMEGA）的超霸（Speedmaster）卻在太空、冒險領域佔有穩健的一席之地，例如最近一款超霸黃金腕表甫以美金190萬7,000元、折合台幣約6,168萬的成交數字，再次回應了此一事實。

OMEGA的超霸腕表曾在1969年登月、寫下歷史，而這只腕表則出自太空人Walter Wally Schirra的收藏。表款在1969年為慶祝阿波羅11號的成功而生產，表款的封閉式底蓋並刻有Astronaut Walter M Schirra，以及Mercury 8 – Gemini 6 – Apollo 7的字樣。它所使用的861機芯與經典的321機芯同出一脈，而表款並具有限量編號，其中1與2號獻給當時的美國正副總統，而3至28號則贈予了參與晚宴的太空人，而Walter Wally Schirra配戴的則為第8號，紀念意義非比尋常。

而還有另一場還未發生的拍賣會則同樣讓人期待：德國當代高級製表同義詞的朗格（A.Lange & Sohne）曾在9月初發表限量一只的1815 Chronograph「Hampton Cout Edition」。這只黑色面盤的白金表款承繼了品牌1815的系列特色，L951.5機芯並具備飛返計時功能與導柱輪結構，同時機芯並經過二次組裝，以確認其精密、精準與複雜。

事實上，這次的拍賣不是為了回望、而是為了「未來」而進行。將在11月6日由富藝斯（Phillips）與Bacs & Russo執行的拍賣會中，這款朗格表款的收益將捐贈予由查理斯三世國王於1976年創立的「王子信託基金（Prince’s Trust）」，該組織長期關心11至30歲年輕人的求職就業，並提供工作機會。也由此讓人發現：拍賣數字的成交，彰顯得不僅有品牌與設計的價值，或更有投身公益、放眼社會的大義。