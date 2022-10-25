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「厚切中腹」限定價60元！ 壽司郎「北屯松竹店」明開幕

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
壽司郎「台中北屯松竹店」即將於10月26日正式開幕。圖／壽司郎提供
壽司郎「台中北屯松竹店」即將於10月26日正式開幕。圖／壽司郎提供

2018年登台至今的日本迴轉壽司「壽司郎」宣佈，即將於10月26日開設在台第31間門市「台中北屯松竹店」。為慶祝新店開幕，消費滿額就贈送限量款A4資料夾，另外還有開幕限定產品「厚切中腹」，每盤優惠價60元。

創立自大阪的「壽司郎」，已經連續10年業績蟬聯日本迴轉壽司之冠，被譽為「日本迴轉壽司No.1」。即將開幕的「北屯松竹店」，乃是壽司郎在台第31間、台中第4間門市，店內共計設有230席座位。為慶祝開幕，10月26日起，店內推出開幕商品「厚切中腹」，讓鮪魚愛好者可以品嚐到厚實鮮美的鮪魚中腹滋味，每盤60元。開幕期間參與臉書按讚活動，並於店內消費單筆達300元以上，就贈送限定款A4資料夾。

除了開設北屯松竹店外，壽司郎將於11月1日再開設「新店中興路店」，另外還預計將開設蘆竹、中壢、豐原等分店，預計於今年底達到全台35間的目標。

「北屯松竹店」開幕商品「厚切中腹」，每盤60元。圖／壽司郎提供
「北屯松竹店」開幕商品「厚切中腹」，每盤60元。圖／壽司郎提供

壽司郎 日本

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