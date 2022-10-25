快訊

習近平連任成轉折點 大陸富豪、精英遭爆急逃離中國大陸

曾在大陸工作…路透：美軍前飛官在澳洲被捕 面臨引渡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

RIMOWA台中大遠百概念店開幕！胡宇威、楊謹華首度同台分享挑行李箱訣竅

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
胡宇威（左）與楊謹華為RIMOWA台中大遠百概念店開幕，首度同台合作。記者吳致碩／攝影
胡宇威（左）與楊謹華為RIMOWA台中大遠百概念店開幕，首度同台合作。記者吳致碩／攝影

2020年12月，RIMOWA就不畏疫情，進駐台中大遠百開設專門店，經過一年多的營運，感受到蓬勃的在地商機，為了提供更優質的購物環境，品牌向百貨方爭取更大空間來進行改裝。因此就有佔地約20坪的全新概念店誕生，正式開幕時邀請了首度合作的胡宇威、楊謹華來站台，並演繹季節新品。

國境解封終於成真，許多人都迫不及待的規劃出國行程，因為金鐘獎緣故，戲稱自己是「楊一票」的女星楊謹華也不例外。她現身RIMOWA台中大遠百概念店時，就表示第一眼就愛上玫瑰水晶粉色行李箱，甚至覺得「看它整個都在發光，會捨不得使用」。不僅如此，楊謹華提到自己出國旅行都會帶上至少三個行李箱，幾乎是所有家當帶出門，工作時更還會把床墊一起打包帶著，所以好裝、耐用又好看就是她挑選行李箱的訣竅。

關於旅行，胡宇威則表示最在意行李箱的推輪是否好推滑，以他的經驗而言RIMOWA的設計都非常實用。而且若是明天就能出國玩，胡宇威就表示最想去的地方是巴賽隆納，因為小時候學過西班牙文，因此他還在活動現場小秀了幾句，逗樂所有人。

胡宇威（左）與楊謹華為RIMOWA台中大遠百概念店開幕，首度同台合作。記者吳致碩／攝影
胡宇威（左）與楊謹華為RIMOWA台中大遠百概念店開幕，首度同台合作。記者吳致碩／攝影

RIMOWA台中大遠百概念店，與品牌其他門市不同的是使用目前全球最新的視覺形象來打造店裝，除了延續過往的木質溫暖特色，最主要的內部空間選用含蓄的金屬色調設計，並設有圓角牆面和家具，向經典行李箱輪廓致敬。整體空間呈現時尚簡約搭配明亮開放格局為特色，而且在佔地20坪的門市裡，還增設了座位區，可以讓消費者慢慢鑑賞。

RIMOWA台中大遠百概念店使用目前全球最新的視覺形象來打造店裝，內部空間選用含蓄的金屬色調設計，並設有圓角牆面和家具，向經典行李箱輪廓致敬。圖／RIMOWA提供
RIMOWA台中大遠百概念店使用目前全球最新的視覺形象來打造店裝，內部空間選用含蓄的金屬色調設計，並設有圓角牆面和家具，向經典行李箱輪廓致敬。圖／RIMOWA提供

趁著RIMOWA台中大遠百概念店開幕，也搶先曝光了全新的Original系列玫瑰水晶粉色行李箱。據品牌表示，鋁鎂合金材質的行李箱，較少有限定色彩，而且還首度推出了大型Trunk Plus與中型 Check-In M的尺寸。而Never Still系列Citron香檸黃手挽袋，也是這季新品，就如同楊謹華在活動上說的「空間大，可以裝很多東西，而且隔層設計也很實用」。

胡宇威（左）與楊謹華在RIMOWA台中大遠百概念店開幕時，演繹了全新商品。記者吳致碩／攝影
胡宇威（左）與楊謹華在RIMOWA台中大遠百概念店開幕時，演繹了全新商品。記者吳致碩／攝影

楊謹華覺得RIMOWA Never Still Citron香檸黃色大型手挽袋空間大，可以裝很多東西，而且隔層設計也很實用。記者吳致碩／攝影
楊謹華覺得RIMOWA Never Still Citron香檸黃色大型手挽袋空間大，可以裝很多東西，而且隔層設計也很實用。記者吳致碩／攝影

胡宇威喜歡身上背的Personal Cross-body斜背袋，特別挑選了霧藍色，凸顯成熟男性風範。記者吳致碩／攝影
胡宇威喜歡身上背的Personal Cross-body斜背袋，特別挑選了霧藍色，凸顯成熟男性風範。記者吳致碩／攝影

RIMOWA Original Trunk Plus玫瑰水晶粉色行李箱69,200元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Original Trunk Plus玫瑰水晶粉色行李箱69,200元。圖／RIMOWA提供

RIMOWA Travel Accessories雙折衣物手提袋12,000元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Travel Accessories雙折衣物手提袋12,000元。圖／RIMOWA提供

RIMOWA Original Check-In M玫瑰水晶粉色行李箱49,200元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Original Check-In M玫瑰水晶粉色行李箱49,200元。圖／RIMOWA提供

RIMOWA IPhone 14 Pro手機保護殼3,600元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA IPhone 14 Pro手機保護殼3,600元。圖／RIMOWA提供

RIMOWA Never Still Citron香檸黃色大型手挽袋40,000元。圖／RIMOWA提供
RIMOWA Never Still Citron香檸黃色大型手挽袋40,000元。圖／RIMOWA提供

品牌

延伸閱讀

ROSE媽媽金鐘紅毯美爆 笑傲全場跟她這樣做

咦？楊謹華金鐘獎黑白禮服好眼熟 竟和知名景點一模一樣

林心如小露香肩、楊謹華深V辣翻！《華燈》「媽媽桑」緊身裙洩零贅肉身材　私下瘦身秘笈公開

金鐘慶功／楊謹華差一票落馬 她嘆：怎麼每次都差一票

相關新聞

搶尾牙商機！大直英迪格X南村私廚「中西合壁眷村宴」

台北大直成為新興的美食戰區，大直英迪格酒店聯手連兩年獲得米其林餐盤推薦的「南村私廚小酒棧」，11月10日至明年3月10日...

相挺愛．愛抵家！HOLA＆迪士尼推彩虹商品，打卡送別針

10月29日台灣同志大遊行即將登場，台灣居家品牌HOLA也同步宣布支持，以「#HOMEisLOVE 愛抵家」推出一系列彩...

巴洛克就在你身邊！VERSACE免費巴士導覽台北古蹟建築

知名的義大利奢華時尚品牌VERSACE為慶祝台北101全新專門店重新開幕，特地規劃免費預約的限時、限座「Fall In ...

大你6,000萬！OMEGA超霸金表 拍賣會寫傳奇新頁

價格與價值彼此是否為一比一的等比、倍增或縮減？簡單的問題卻難有公認的共識，而拍賣會上的數字則是具體的可能公評之一。近代表...

「厚切中腹」限定價60元！ 壽司郎「北屯松竹店」明開幕

2018年登台至今的日本迴轉壽司「壽司郎」宣佈，即將於10月26日開設在台第31間門市「台中北屯松竹店」。為慶祝新店開幕...

RIMOWA台中大遠百概念店開幕！胡宇威、楊謹華首度同台分享挑行李箱訣竅

2020年12月，RIMOWA就不畏疫情，進駐台中大遠百開設專門店，經過一年多的營運，感受到蓬勃的在地商機，為了提供更優...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。