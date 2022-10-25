RIMOWA台中大遠百概念店開幕！胡宇威、楊謹華首度同台分享挑行李箱訣竅
2020年12月，RIMOWA就不畏疫情，進駐台中大遠百開設專門店，經過一年多的營運，感受到蓬勃的在地商機，為了提供更優質的購物環境，品牌向百貨方爭取更大空間來進行改裝。因此就有佔地約20坪的全新概念店誕生，正式開幕時邀請了首度合作的胡宇威、楊謹華來站台，並演繹季節新品。
國境解封終於成真，許多人都迫不及待的規劃出國行程，因為金鐘獎緣故，戲稱自己是「楊一票」的女星楊謹華也不例外。她現身RIMOWA台中大遠百概念店時，就表示第一眼就愛上玫瑰水晶粉色行李箱，甚至覺得「看它整個都在發光，會捨不得使用」。不僅如此，楊謹華提到自己出國旅行都會帶上至少三個行李箱，幾乎是所有家當帶出門，工作時更還會把床墊一起打包帶著，所以好裝、耐用又好看就是她挑選行李箱的訣竅。
關於旅行，胡宇威則表示最在意行李箱的推輪是否好推滑，以他的經驗而言RIMOWA的設計都非常實用。而且若是明天就能出國玩，胡宇威就表示最想去的地方是巴賽隆納，因為小時候學過西班牙文，因此他還在活動現場小秀了幾句，逗樂所有人。
RIMOWA台中大遠百概念店，與品牌其他門市不同的是使用目前全球最新的視覺形象來打造店裝，除了延續過往的木質溫暖特色，最主要的內部空間選用含蓄的金屬色調設計，並設有圓角牆面和家具，向經典行李箱輪廓致敬。整體空間呈現時尚簡約搭配明亮開放格局為特色，而且在佔地20坪的門市裡，還增設了座位區，可以讓消費者慢慢鑑賞。
趁著RIMOWA台中大遠百概念店開幕，也搶先曝光了全新的Original系列玫瑰水晶粉色行李箱。據品牌表示，鋁鎂合金材質的行李箱，較少有限定色彩，而且還首度推出了大型Trunk Plus與中型 Check-In M的尺寸。而Never Still系列Citron香檸黃手挽袋，也是這季新品，就如同楊謹華在活動上說的「空間大，可以裝很多東西，而且隔層設計也很實用」。
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