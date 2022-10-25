「再會吧北投」2.0版本巡演開跑 北投歡場文化搬上舞台

綠光劇團音樂劇「再會吧 北投」自2018年首演以來好評不斷，連續兩年穩坐售票系統票房冠軍，被譽為「本土音樂劇的傳奇」。今年10月起以「2.0 REVIVAL 版本」再次登上大舞台，從劇本、樂隊舞者編制、曲目設計、場景效果到卡司都做了全面升級，讓不少劇迷相當期待。

「再會吧 北投」故事背景設定在民國60年代的「別有天旅社」，既然是描寫溫泉酒家人生，「酒家菜」絕對是不可或缺的重要元素。日前舉辦的台中記者會就選在當地知名的台菜餐廳「厝秘」，現場端出滿滿一桌珍饈，還原「別有天」經典酒家菜色，並邀請導演吳念真及演員林雨宣、方宥心、楊大正到場與大家一邊享用美饌，一邊分享創作與演出背後的心路歷程。

記者會上重溫了「再會吧 北投」幾個令人印象深刻的場景，像是劇中「純純」（林雨宣飾）與「淑惠」（方宥心飾）在聽見養母要安排她們下海陪酒的錯愕、兩個女孩離別前最後的深情擁抱等，都是過去演出時，騙走觀眾無數眼淚的片段。

導演吳念真透露，這是他結合音樂總監陳明章的淒美的弦律，與自己童年時周遭那些「被迫賣身的女孩」的遭遇所寫出的橋段，「創作這些片段並不是那麼難，是我洗滌人生難忘的經歷，再透過創作去救贖。台灣有很多女性犧牲自己，不斷為家庭奉獻，我想紀錄下這些故事，向她們致敬。」

林雨宣自嘲，自己是「被賣專業戶」，無論「人間條件七」還是「再會吧 北投」都是為了家庭被賣掉，哭戲當然少不了，「我演到後面幾場越來越瘦，其實都是哭瘦的。」方宥心則坦言，自己跟淑惠有不少相似之處，演的時候會產生共鳴，所以情緒自然而然就出來了。

融合酒家菜、那卡西等元素，「再會吧 北投」將劇中男女面對命運無奈的堅韌不屈，透過一段又一段的熟悉旋律娓娓道來，引領觀眾又哭又笑。透過劇情及音樂，這部劇也將北投的歡場文化完整呈現在大眾面前。