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聯手美漫經典「小惡魔」SANDRO X Hot Stuff 周四開賣
有別於日式風格，美式漫畫總帶來粗獷、直接甚至趣味性的聯想：法國時裝品牌SANDRO這回與美式漫畫《Hot Stuff》 聯名，將漫畫中可愛討喜的紅色小惡魔翻玩上各式服裝、單品，以最為大眾接受的黑、紅、灰色為主軸，像是小惡魔的火紅身軀，為秋冬沾染上火熱、街頭的氛圍。
《Hot Stuff》漫畫是由Alfred Harvey於1957年創作，至今正好65周年紀念。小惡魔有著討喜、可愛的身形，神似於「小精靈（Casper）」，但有著代表惡魔的雙角、手拿長戟，凡走過總帶著火焰，但童稚的表情又帶點頑皮個性。
這回SANDRO則與漫畫聯名，將小惡魔的身影，以刺繡的形式具現在棒球外套、T恤、棉質長袖T恤、連帽T恤或開襟毛衣等單品上。該系列以1960年代的原版Hot Stuff為主題，進而和品牌的復古風格兩兩呼應，單價自5,290元（T恤）至25,290元（棒球外套）不等，並將自本周四、10月27日開始，於包含高雄義享天地、微風信義百貨等SANDRO專賣店，限量販售。
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