聯手美漫經典「小惡魔」SANDRO X Hot Stuff 周四開賣

有別於日式風格,美式漫畫總帶來粗獷、直接甚至趣味性的聯想:法國時裝品牌SANDRO這回與美式漫畫《Hot Stuff》 聯名,將漫畫中可愛討喜的紅色小惡魔翻玩上各式服裝、單品,以最為大眾接受的黑、紅、灰色為主軸,像是小惡魔的火紅身軀,為秋冬沾染上火熱、街頭的氛圍。

《Hot Stuff》漫畫是由Alfred Harvey於1957年創作,至今正好65周年紀念。小惡魔有著討喜、可愛的身形,神似於「小精靈(Casper)」,但有著代表惡魔的雙角、手拿長戟,凡走過總帶著火焰,但童稚的表情又帶點頑皮個性。