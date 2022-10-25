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聯手美漫經典「小惡魔」SANDRO X Hot Stuff 周四開賣

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
法國時裝品牌SANDRO與美式漫畫《Hot Stuff》 聯名，將漫畫中可愛討喜的紅色小惡魔翻玩上各式服裝、單品，也為秋冬沾染上火熱氛圍。圖 / SANDRO提供（合成圖）
法國時裝品牌SANDRO與美式漫畫《Hot Stuff》 聯名，將漫畫中可愛討喜的紅色小惡魔翻玩上各式服裝、單品，也為秋冬沾染上火熱氛圍。圖 / SANDRO提供（合成圖）

有別於日式風格，美式漫畫總帶來粗獷、直接甚至趣味性的聯想：法國時裝品牌SANDRO這回與美式漫畫《Hot Stuff》 聯名，將漫畫中可愛討喜的紅色小惡魔翻玩上各式服裝、單品，以最為大眾接受的黑、紅、灰色為主軸，像是小惡魔的火紅身軀，為秋冬沾染上火熱、街頭的氛圍。

《Hot Stuff》漫畫是由Alfred Harvey於1957年創作，至今正好65周年紀念。小惡魔有著討喜、可愛的身形，神似於「小精靈（Casper）」，但有著代表惡魔的雙角、手拿長戟，凡走過總帶著火焰，但童稚的表情又帶點頑皮個性。

這回SANDRO則與漫畫聯名，將小惡魔的身影，以刺繡的形式具現在棒球外套、T恤、棉質長袖T恤、連帽T恤或開襟毛衣等單品上。該系列以1960年代的原版Hot Stuff為主題，進而和品牌的復古風格兩兩呼應，單價自5,290元（T恤）至25,290元（棒球外套）不等，並將自本周四、10月27日開始，於包含高雄義享天地、微風信義百貨等SANDRO專賣店，限量販售。

SANDRO HOMME，hot stuff the little devil刺繡黑色T-Shirt，5,290元。圖 / SANDRO提供
SANDRO HOMME，hot stuff the little devil刺繡黑色T-Shirt，5,290元。圖 / SANDRO提供
SANDRO HOMME，hot stuff the little devil紅色棒球外套，25,290元。圖 / SANDRO提供
SANDRO HOMME，hot stuff the little devil紅色棒球外套，25,290元。圖 / SANDRO提供
「小惡魔」神似於「小精靈（Casper）」，但有著代表惡魔的雙角、凡走過總帶著火焰，童稚表情並帶點頑皮個性。圖 / SANDRO提供
「小惡魔」神似於「小精靈（Casper）」，但有著代表惡魔的雙角、凡走過總帶著火焰，童稚表情並帶點頑皮個性。圖 / SANDRO提供
包含棒球帽、棒球外套、T恤、連帽外套上，小惡魔都以刺繡的形式，頑皮討喜現身。圖 / SANDRO提供
包含棒球帽、棒球外套、T恤、連帽外套上，小惡魔都以刺繡的形式，頑皮討喜現身。圖 / SANDRO提供

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