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首批限量80瓶！低地之王玫瑰河畔31年第二版 10月31日開搶

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
玫瑰河畔31年全球年度限量發表第二版，台灣首批限量鑑賞80瓶。圖／麥立得洋酒提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
玫瑰河畔31年全球年度限量發表第二版，台灣首批限量鑑賞80瓶。圖／麥立得洋酒提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

低地之王Rosebank玫瑰河畔暨2021年發佈全球年度限量第一版後，今年再度釋出僅存的稀有窖藏，也是酒廠史上官方裝瓶的最高年份，玫瑰河畔31年全球年度限量發表第二版。台灣首批限量鑑賞80瓶，建議售價為新台幣74,000元，將於10月31日當天上午10點開放有興趣者預約諮詢。

自2017年開始，對於釀造高年份珍稀威士忌極富經驗的麥立得洋酒，重啟玫瑰河畔酒廠的大門，並於2020年正式展開這座傳奇酒廠的復興之路。然而在酒廠重生這段漫長的過程中，為了稍緩眾多珍稀威士忌藏家的渴望，玫瑰河畔酒廠今年釋出迎接酒廠重啟前絕無僅有、彌足珍貴的酒液——玫瑰河畔31年全球年度限量發表第二版。

該酒款洋溢熱情奔放的柑橘、檸檬草香氣，甜美誘人的香草和糖霜杏仁在杯中繚繞。經過歲月堆砌的精緻口感，在陳釀31年後酒體依然純淨且奔放。入口是薄荷、洋甘菊的清爽芬芳，莓果和烤香蕉的氣息層層堆疊。尾韻具香甜蜜桃及悠長的橡木氣息，一絲馥郁花香在口中延續著低地之王迷人的絕代風華。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

玫瑰河畔31年全球年度限量發表第二版，酒精濃度48.1%，建議售價為新台幣74,000元。圖／麥立得洋酒提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
玫瑰河畔31年全球年度限量發表第二版，酒精濃度48.1%，建議售價為新台幣74,000元。圖／麥立得洋酒提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
新酒款洋溢熱情奔放的柑橘、檸檬草香氣，甜美誘人。圖／麥立得洋酒提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
新酒款洋溢熱情奔放的柑橘、檸檬草香氣，甜美誘人。圖／麥立得洋酒提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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