以奶油與玫瑰香氣歡慶年末！ SABON幸福饗宴帶來甜點味

即將度過辛苦了2022年，在年終時分，充滿歡愉的節慶風格下，總是希望創造出絢麗夢幻的氛圍，而吃了甜點更能讓人擁有滿滿的幸福感。SABON推出幸福饗宴限量系列，以玫瑰、奶油杏仁堅果等甜蜜溫暖的香氣，彷彿來自於巴黎甜點的香味，共推出12款禮盒與10款單品，也有耶誕倒數日曆，整體包裝也充滿粉色系色調，創造美好夢幻的時刻。

SABON的幸福饗宴系列，整體從香氛到設計，靈感來自法國王后凱瑟琳·德·美第奇與瑪麗·安東妮的啟發，重點香味杏仁果奶香、玫瑰，就是兩位王后最愛的香氣。凱薩琳王后當時從義大利嫁入法國時，帶來甜點馬卡龍、杏仁塔，因此杏仁的堅果甜香，成為重點記憶；瑪麗王后則是玫瑰花的最佳擁護者。

幸福饗宴系列的前調就以杏仁堅果、佛手柑、檸檬，傳遞出甜美的療癒香氛，中調的玫瑰、杏仁堅果、山楂、洋茉莉則帶出精緻高雅，且甜美可人的香氣，後調以香草與零陵香豆、麝香與木質結尾，讓尾韻十足。呼應冬日到來，限定系列也加入甜杏仁堅果油，加強肌膚保濕。

SABON幸褔饗宴限量禮盒中，最值得入手就是2022幸福饗宴倒數月曆，一口氣收藏24款商品，包括兩條身體乳液50ml正貨、四罐身體磨砂膏60g、臉部磨砂膏60m正貨、織物香氛噴霧100ml正貨，入手相當划算。