聽新聞
test
0:00 / 0:00

以奶油與玫瑰香氣歡慶年末！ SABON幸福饗宴帶來甜點味

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
SABON 2022幸福饗宴全系列商品。圖／SABON提供
SABON 2022幸福饗宴全系列商品。圖／SABON提供

即將度過辛苦了2022年，在年終時分，充滿歡愉的節慶風格下，總是希望創造出絢麗夢幻的氛圍，而吃了甜點更能讓人擁有滿滿的幸福感。SABON推出幸福饗宴限量系列，以玫瑰、奶油杏仁堅果等甜蜜溫暖的香氣，彷彿來自於巴黎甜點的香味，共推出12款禮盒與10款單品，也有耶誕倒數日曆，整體包裝也充滿粉色系色調，創造美好夢幻的時刻。

SABON的幸福饗宴系列，整體從香氛到設計，靈感來自法國王后凱瑟琳·德·美第奇與瑪麗·安東妮的啟發，重點香味杏仁果奶香、玫瑰，就是兩位王后最愛的香氣。凱薩琳王后當時從義大利嫁入法國時，帶來甜點馬卡龍、杏仁塔，因此杏仁的堅果甜香，成為重點記憶；瑪麗王后則是玫瑰花的最佳擁護者。

幸福饗宴系列的前調就以杏仁堅果、佛手柑、檸檬，傳遞出甜美的療癒香氛，中調的玫瑰、杏仁堅果、山楂、洋茉莉則帶出精緻高雅，且甜美可人的香氣，後調以香草與零陵香豆、麝香與木質結尾，讓尾韻十足。呼應冬日到來，限定系列也加入甜杏仁堅果油，加強肌膚保濕。

SABON幸褔饗宴限量禮盒中，最值得入手就是2022幸福饗宴倒數月曆，一口氣收藏24款商品，包括兩條身體乳液50ml正貨、四罐身體磨砂膏60g、臉部磨砂膏60m正貨、織物香氛噴霧100ml正貨，入手相當划算。

幸福饗宴明星沐浴薰香組則涵蓋6款限量單品，從沐浴磨砂到空間香氛，很適合送禮或是犒賞自己；而也有推出經典的明星三部曲禮盒，內含沐浴油、身體磨砂膏、身體乳液，完整了沐浴時的完美儀式感。

SABON 2022幸福饗宴全系列商品。圖／SABON提供
SABON 2022幸福饗宴全系列商品。圖／SABON提供
SABON 2022幸福饗宴倒數月曆／5,980元。圖／SABON提供
SABON 2022幸福饗宴倒數月曆／5,980元。圖／SABON提供
SABON幸福饗宴明星三部曲、護手霜、香水。圖／SABON提供
SABON幸福饗宴明星三部曲、護手霜、香水。圖／SABON提供
SABON 2022幸福饗宴薰香禮盒、明星沐浴薰香組。圖／SABON提供
SABON 2022幸福饗宴薰香禮盒、明星沐浴薰香組。圖／SABON提供

沐浴 甜點

延伸閱讀

咖啡不只可以加牛奶！網推這「隱藏配方」超對味

英宮甄嬛傳？凱特傳不爽卡蜜拉擺皇后架子 戰火將點燃

3小時就賣光！「好丘Good Cho's」貝果再進化 變身厚將小怪獸攻陷老饕胃

壓不扁玫瑰 新化楊逵文學紀念館17周年慶周六登場

相關新聞

雙11買Acer指定筆電、桌機 週週抽iPhone、東京雙人行

迎戰雙11購物節商機，宏碁除了推出首款裸視3D電競筆電15.6吋Predator Helios 300 SpatialL...

網友熱議「這款」商用車！黑馬急起直追 提升品牌年輕度

台灣3.49噸級以上商用車市場受惠於政府推出大型柴油車汰舊換新、減徵/退還新車貨物稅、小車駕照可行駛車輛總重量提升至5噸及各項振興經濟措拖...

聯手美漫經典「小惡魔」SANDRO X Hot Stuff 周四開賣

有別於日式風格，美式漫畫總帶來粗獷、直接甚至趣味性的聯想：法國時裝品牌SANDRO這回與美式漫畫《Hot Stuff》 ...

以奶油與玫瑰香氣歡慶年末！ SABON幸福饗宴帶來甜點味

即將度過辛苦了2022年，在年終時分，充滿歡愉的節慶風格下，總是希望創造出絢麗夢幻的氛圍，而吃了甜點更能讓人擁有滿滿的幸...

超懷舊廣告曝光！比利時王室愛用這款包 低調經典50年

每一個經典的設計都值得紀念，而最為榮耀的方式，就是讓其經典的力量更為活躍、變形、無限延展。比利時皇家愛用皮件品牌Delv...

全家便利商店「萬聖派對搗蛋吧」超過50款商品特價優惠

搞怪、好玩的萬聖節即將來臨，全家便利商店即日起至11月1日舉辦「萬聖派對搗蛋吧」主題活動，集結超過50款商品推出第2件6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。