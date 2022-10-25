聽新聞
test
0:00 / 0:00

超懷舊廣告曝光！比利時王室愛用這款包 低調經典50年

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Pin Swing小牛皮包款冷冽灰色，96,300元。圖 / Delvaux提供
Pin Swing小牛皮包款冷冽灰色，96,300元。圖 / Delvaux提供

每一個經典的設計都值得紀念，而最為榮耀的方式，就是讓其經典的力量更為活躍、變形、無限延展。比利時皇家愛用皮件品牌Delvaux為旗下The Pin包款的50周年，鄭重發表了系列最新「成員」：Pin Swing手提包款，以律動的弧線淪落，持續搖擺、舞動活力。

1829年創立、1908年曾申請第一個手提包款專利的Delvaux來自比利時，並在1883年已經獲得比利時皇家青睞，又以1958年的The Brillant、1967年的The Tempête與1972年的The Pin包款最膾炙人口，其中1972年問世的The Pin更在今日堂堂邁向50周年。

擁有宛如木馬玩具的弧形底部輪廓，不僅是Delvaux最直觀、最具高辨識度的設計icon，其最初的靈感則出自掛在馬頸上搖盪的乾草袋，有其趣味與實用考量，最終轉化為獨一無二的細節：例如獨特弧形的打孔底部、無內襯但柔軟且挺拔的輪廓，更有不顯沈重的輕盈特色。

因允50周年誕生的Pin Swing顧名思義：以「搖擺」之尊，帶來持續飄逸的靈巧身段，全新包款將使用Taurillon Soft小牛皮為包款素材，可手提、可斜背亦可化為單間腋下包，一包多用，全系列首發並將帶來太平洋藍、木槿粉、冷冽灰、梔子黃、暖棕與黑等六種顏色，悉數皆為96,300元，並將於台北寶麗廣場、台中新光三越兩地品牌專賣店、自11月2日正式上市。

Pin Swing小牛皮包款梔子黃色，96,300元。圖 / Delvaux提供
Pin Swing小牛皮包款梔子黃色，96,300元。圖 / Delvaux提供
無論是懷舊的黑白形象廣告或2022年最新的彩色視覺，展現了The Pin包款50年如一日的經典雋永。圖 / Delvaux提供（合成圖）
無論是懷舊的黑白形象廣告或2022年最新的彩色視覺，展現了The Pin包款50年如一日的經典雋永。圖 / Delvaux提供（合成圖）
Delvaux釋出的懷舊廣告形象，帶人重回不同年代、也見證The Pin包款的經典身影。圖 / Delvaux提供
Delvaux釋出的懷舊廣告形象，帶人重回不同年代、也見證The Pin包款的經典身影。圖 / Delvaux提供
The Pin包款以細孔、圓弧的包款底部，帶來優雅、高辨視度的設計特色。圖 / Delvaux提供
The Pin包款以細孔、圓弧的包款底部，帶來優雅、高辨視度的設計特色。圖 / Delvaux提供
Delvaux釋出50周年的形象視覺，以舞者躍動的身影展現The Pin的經典活力。圖 / Delvaux提供
Delvaux釋出50周年的形象視覺，以舞者躍動的身影展現The Pin的經典活力。圖 / Delvaux提供
Pin Swing小牛皮包款暖棕色，96,300元。圖 / Delvaux提供
Pin Swing小牛皮包款暖棕色，96,300元。圖 / Delvaux提供

比利時

延伸閱讀

禍福難料！哈利認識梅根後浪子回頭 最終卻脫離王室

王室記者再曝內幕 幕僚不知情哈利、梅根要移居美國「當場崩潰痛哭」

「我不敢相信出席活動沒錢拿！」英媒揭梅根對王室積怨深

英女王辭世不到一個月...卡蜜拉「新后上任」出手 廢除一個百年傳統

相關新聞

雙11買Acer指定筆電、桌機 週週抽iPhone、東京雙人行

迎戰雙11購物節商機，宏碁除了推出首款裸視3D電競筆電15.6吋Predator Helios 300 SpatialL...

網友熱議「這款」商用車！黑馬急起直追 提升品牌年輕度

台灣3.49噸級以上商用車市場受惠於政府推出大型柴油車汰舊換新、減徵/退還新車貨物稅、小車駕照可行駛車輛總重量提升至5噸及各項振興經濟措拖...

聯手美漫經典「小惡魔」SANDRO X Hot Stuff 周四開賣

有別於日式風格，美式漫畫總帶來粗獷、直接甚至趣味性的聯想：法國時裝品牌SANDRO這回與美式漫畫《Hot Stuff》 ...

以奶油與玫瑰香氣歡慶年末！ SABON幸福饗宴帶來甜點味

即將度過辛苦了2022年，在年終時分，充滿歡愉的節慶風格下，總是希望創造出絢麗夢幻的氛圍，而吃了甜點更能讓人擁有滿滿的幸...

超懷舊廣告曝光！比利時王室愛用這款包 低調經典50年

每一個經典的設計都值得紀念，而最為榮耀的方式，就是讓其經典的力量更為活躍、變形、無限延展。比利時皇家愛用皮件品牌Delv...

全家便利商店「萬聖派對搗蛋吧」超過50款商品特價優惠

搞怪、好玩的萬聖節即將來臨，全家便利商店即日起至11月1日舉辦「萬聖派對搗蛋吧」主題活動，集結超過50款商品推出第2件6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。