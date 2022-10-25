超懷舊廣告曝光！比利時王室愛用這款包 低調經典50年

每一個經典的設計都值得紀念，而最為榮耀的方式，就是讓其經典的力量更為活躍、變形、無限延展。比利時皇家愛用皮件品牌Delvaux為旗下The Pin包款的50周年，鄭重發表了系列最新「成員」：Pin Swing手提包款，以律動的弧線淪落，持續搖擺、舞動活力。

1829年創立、1908年曾申請第一個手提包款專利的Delvaux來自比利時，並在1883年已經獲得比利時皇家青睞，又以1958年的The Brillant、1967年的The Tempête與1972年的The Pin包款最膾炙人口，其中1972年問世的The Pin更在今日堂堂邁向50周年。

擁有宛如木馬玩具的弧形底部輪廓，不僅是Delvaux最直觀、最具高辨識度的設計icon，其最初的靈感則出自掛在馬頸上搖盪的乾草袋，有其趣味與實用考量，最終轉化為獨一無二的細節：例如獨特弧形的打孔底部、無內襯但柔軟且挺拔的輪廓，更有不顯沈重的輕盈特色。