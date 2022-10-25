長榮台北米蘭航線今開航 董座：象徵航空市場復甦

長榮航空嶄新的台北米蘭航線於今日首航，特別於桃園國際機場舉行首航儀式，由董座林寶水及總經理孫嘉明共同主持，交通部長王國材等官員也特地到場見證，長榮表示，這是睽違25年再增歐洲新航點，每周飛航2班，以波音777-300ER或波音787機型執行任務

林寶水表示，台北-米蘭航線為解封後開闢的第一條新航線，象徵著航空市場已邁入復甦的階段、意義重大。義大利是台灣對歐雙邊貿易第3大國，雙方互惠的快速通關政策，讓台灣民眾在義大利也能體驗快速通關的便利性，這條黃金直飛航線開通後，台義雙方的交流將更加熱絡，未來台灣旅客前往歐洲也會更便利。

林寶水強調，希望義大利的旅客能多加利用長榮航空綿密的飛航網絡，前來台灣旅遊及經商，或經由台灣轉往亞洲各大城市。

長榮航空表示，為了讓旅客充分感受米蘭新航線的時尚特色，特別與擅長創新手法呈現新西方料理的米其林主廚—李皞(Paul Lee)合作，首次為台北–米蘭航線全艙等設計義式美饌，並在活動現場展示讓旅客先睹為快，藉由欣賞藝術般的創意佳餚，為機上餐點增添更多的期待。

長榮航空說，米蘭是義大利的第二大城，以時尚精品、建築景觀、藝文底蘊聞名於世，每年舉辦兩次的米蘭時裝周是全球最有影響力的時裝活動之一，吸引許多時尚名流前往朝聖，其古典建築、美術館隨處可見，還可親眼目睹達文西「最後的晚餐」名作，素有《米蘭大客廳》美稱的「艾曼紐二世迴廊」更是選購高級精品不容錯過的必遊景點。