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漢堡王限時買1送1！「白雪乳酪重磅堡」吃得到3種起司

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
漢堡王推出「白雪乳酪重磅」系列，標榜使用3種起士增添濃郁滋味。圖／漢堡王提供
漢堡王推出「白雪乳酪重磅」系列，標榜使用3種起士增添濃郁滋味。圖／漢堡王提供

濃郁的「起士」一直是許多民眾情有獨鍾的美味，往往也能增添食材的風味層次。「漢堡王」本季特別推出全新「白雪乳酪重磅」系列，一次使用3種起士乳酪搭配重磅雙牛、烤雞腿等不同主食，創造出饒富奶香的滋味。另外自10月27日起，漢堡王也限時3天推出7款「買1送1」方案，包括小華堡、雞塊均想買1送1，最高現省99元。

限定於11月1日至1月3日登場的「白雪乳酪重磅」系列，採用美式貝果專用「Cream Cheese帕瑪森乳酪醬」、適合提昇肉香的「美式黃起士」，以及披薩必備的「莫札瑞拉起士」，將3種起司相互搭配，營造出宛若融化白雪般的視覺享受，還有濃郁的味覺體驗。全系列共有4種不同的肉排搭配方式，包括有使用雙層、重達8.8盎司火烤牛肉排的「白雪乳酪重磅雙牛堡」，單點199元，套餐239元，還有「白雪乳酪辣雞腿堡」、「白雪乳酪烤雞腿堡」，單點各為129、119元，套餐各為169、159元。另有「白雪乳酪單層牛堡」，單點149元、套餐189元。

10月27日至10月29日期間，漢堡王加碼推出7款「買1送1」方案，包括小華堡、洋蔥圈烤牛堡、經典脆雞堡、6塊雞塊、辣薯球、可樂、海尼根0.0等7種品項，均可享買1送1優惠，最高可現省95元。

「白雪乳酪重磅雙牛堡」，單點199元，套餐239元。圖／漢堡王提供
「白雪乳酪重磅雙牛堡」，單點199元，套餐239元。圖／漢堡王提供
漢堡王限時推出7款「買1送1」方案，包括小華堡、洋蔥圈烤牛堡均適用。圖／漢堡王提供
漢堡王限時推出7款「買1送1」方案，包括小華堡、洋蔥圈烤牛堡均適用。圖／漢堡王提供

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