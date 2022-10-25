睽違25年再布局歐洲 長榮航首航米蘭：解封後市場復甦

長榮航空於今天首航台北-米蘭航線，特別在桃園國際機場舉行首航儀式，董事長林寶水致詞時表示，此航線為公司在解封後開闢的第一條新航線，象徵航空市場邁入復甦階段，意義重大；也是長榮航空睽違25年後再度拓點歐洲，為歐洲布局開啟新的篇章。

林寶水也說，義大利是台灣對歐雙邊貿易第3大國，雙方互惠的快速通關政策，讓台灣民眾在義大利也能體驗快速通關的便利性，這條黃金直飛航線開通後，台義雙方的交流將更加熱絡，未來台灣旅客前往歐洲也會更便利，希望義大利的旅客能多加利用長榮航空綿密的飛航網絡，前來台灣旅遊及經商，或經由台灣轉往亞洲各大城市。

長榮航空台北-米蘭航線，每周飛航2班，以波音777-300ER或波音787機型執行任務。

而長榮航在疫後致力於歐洲航線完整布局，除在西歐飛航法國巴黎、荷蘭阿姆斯特丹及英國倫敦三個樞紐機場外，在東歐也飛航奧地利維也納，今年10月25日開航義大利米蘭後，更將飛航網絡擴展至南歐，加上11月3日開航的德國慕尼黑，長榮航空將成為台灣飛航歐洲最多航點的航空公司，未來旅客可以自由安排多點進出的行程組合，進出歐洲更快更方便。