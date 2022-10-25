邊境兩年來首度攔截豬肉 智利蘋果半年不合格29批

食藥署今公布最新一周邊境查驗不合格食品名單，智利的蘋果又被攔截4批農藥殘留超標，總重量達7萬8千多公斤，全數退運或銷毀。同時，本周名單中也出現兩年來首次出現的豬肉品項出包，為西班牙出口的「冷凍去骨豬肉」，因檢出動物用藥殘留不合標準，全數被攔截，未流入台灣市面。

食藥署本周公布的邊境查驗不合格食品共計13項，有日本的山椒粉、緬甸的優勝牌茶葉豆（辣味）、越南的鮮榴槤、智利的蘋果、日本的食用百合等。其中智利蘋果因自9月5日起，採取百分之百逐批查驗，又被攔截到4批不合格。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，由於「亮傑貿易股份有限公司」進口的智利蘋果已非首次驗出不合格，已要求提交改善檢討報告，目前也收到報告書，食藥署會針對他們提出的改善計畫，從每次的進口查驗中去做核實。

陳慶裕說明，智利出口的蘋果半年來，食藥署共受理審查1665批，其中不合格批數來到29批，不合格率約1.7%；目前將維持百分百逐批查驗，到明年3月4日為止。